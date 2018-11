Megvan a III. Nemzeti VERSeny győztese

Egész hétvégés szuperdöntőt tartott a Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesülete a III. Nemzeti VERSeny 30 döntős versenyzőjével a Nemzetiben.

A hétvégén tartották a III. Nemzeti VERSeny döntőjét, amit a Nemzeti Színházban rendeztek meg telt házzal. Az elmúlt kilenc hónap alatt tartott három fordulóban több mint 200 versenyző mérettette meg magát a rendhagyó versenysorozaton. Az anyaország mellett a Kárpát-medence minden részéből, Európa-szerte és Amerikából is neveztek a rangos versenyre. A tehetséges alkotók és előadók versben és filmes alkotásokban is bemutatták a klasszikus és kortárs költészet választott darabjait. A legfiatalabb versenyző 8, a legidősebb, Jobák Márta, 94 éves volt, aki, bár harmadszorra is bejutott a döntőbe, sajnos néhány hete meghalt, így a versklipjével emlékeztek rá a döntőn.

Az április óta tartó VERSenyben a zsűri munkájában részt vett Bakos-Kiss Gábor színművész, Kiss László rendező, Lutter Imre előadóművész, producer, Nagy-Kálózy Eszter színművész és Szabó László kommunikáció szakember. A művészek a filmeket és a versmondást is rögtön a produkciókat követően értékelték is a nyilvánosság előtt. A két online fordulót követő élő szuperdöntőt Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója és Lutter Imre, a Nemzeti VERSeny főszervezője, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető elnöke nyitotta meg.

A hétvégén Dunai Csenge színész moderálásában újra láthatta a közönség a döntős versklipeket, amelyek mellett – az első világháborút követő fegyverszünetre emlékezve – minden versenyző egy, a háború és a béke tematikáját feldolgozó, és egy szabadon választott magyar költeménnyel lépett színpadra. Szintén a nagy háborút lezáró november 11-ei béke századik évfordulóján, percre pontosan figyelve a fegyverszünet beállásának időpontjára,Az Emlékezés Napja címmel mutattak be performanszt a versenyzők és a zsűri közreműködésével, Weöres Sándor Dob és tánc című versére. A Facebookon élőben közvetített hétvégi döntő záró eseménye az eredményhirdetés volt, ahol a VERSeny díjazottjainak több százezer forint értékű jutalmat adtak át.

A dobogóra négy versenyző léphetett föl, ők a november végi Kaleidoszkóp VersFesztiválon, a Váci Dunakanyar Színházban is színpadra állnak majd.

1. helyezett: Kató Hajnalka (26 éves, Kakasd)

versklip: Gyóni Géza: Csak egy éjszakára

1. vers: Babits Mihály: Fiatal katona

2. vers: Rakovszky Zsuzsa: Nők egy kórteremből

2. helyezettek: Gáspár Sándor (52 éves, Pócsmegyer)

versklip: Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén

1. vers: Szép Ernő: Imádság

2. vers: József Attila: Thomas Mann üdvözlése

és Tóth Benedek Ernő (24 éves, Pécel)

versklip: Zalán Tibor: Elsüllyedt szonettek

1. vers: Kassák Lajos: Eposz Wagner maszkjában

2. vers: Vörösmarty Mihály: A vén cigány

3. helyezett: Bukovszky Orsolya (18 éves, Szentpéter, Szlovákia)

versklip: Ferencz Győző: Egy-két perc

1. vers: Mehmet Yashin: Haborús Idők (Lackfi János fordítása)

2. vers: Vida Kamilla: Tiszta

Különdíjat kapott Dobos Eszter (Ózd, 32 éves), Jakab Gabriella (Budapest, 38 éves) és Kurucz Ádám Konrád (Marcali, 27 éves). A zsűri elismerésben részesített nyolc versmondót és versfilmes alkotót, így elismerést vehetett át Endes-Ábrahám Ákos (Csíkszereda, Erdély, 9 éves), Horváth Ábel Olivér (Szolnok, 17 éves), Ledő Barnabás (Budapest, 19 éves), Starkné Nagy Jusztina (Veszprém, 34 éves), Szaka Attila (Ózd, 51 éves), Tabajdi Anna (Kiskunfélegyháza, 17 éves), Tajti Ferenc (Aachen, Németország, 25 éves) és Tőke Domonkos (Nyúl, 13 éves).

A Nemzeti Színház és a Magyar Versmondók Egyesületének szakmai zsűrije a döntő résztvevőit videóklipjeik és bemutatott versmondásuk alapján arany, ezüst és bronz minősítésben részesítette. Szabó László, a Nemzeti Színház kommunikációs igazgatója és Lutter Imre főszervező a Magyar Versmondók Egyesületének elnöke a díjátadón elmondták, hogy a Nemzeti VERSeny

megerősítette és új utakkal gazdagította a fiatal versklip műfaját,

ez, valamint az egyre népesebb közönség, versenyzői igény és színvonal garantálja, hogy a Nemzeti VERSenynek hosszú távú jövője van a két intézmény rendezésében. A magyar költészet színe-javát felvonultatták a versenyzők a Nemzetiben. A klasszikusok közül mai hangon szólalt meg például Vörösmarty Mihály, Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, Gyóni Géza, Babits Mihály, József Attila, Reményik Sándor, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, Szép Ernő, Rónay György, Kassák Lajos, Vitéz Somogyvári Gyula, Karinthy Frigyes és Szilágyi Domokos. A kortársak közül helyet kapott a vásznon és a színpadon többek között Bella István, Kányádi Sándor, Tandori Dezső, Lackfi János, Tóth Krisztina, Rakovszky Zsuzsa, Sohonyai Attila, Terék Anna, Erdős Virág és Vida Kamilla.