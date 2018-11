A naponta 75 ezer fontos keresetével Ed Sheeran volt a 2017-es év legjobban kereső előadóművésze világszerte. Külön érdekes, hogy mindehhez képest minden rossz gyökerének a pénzt tartja.

Ed Sheeran ma a világ legjobban kereső előadóművésze. Legalábbis ami a tavalyi évet illeti. Cége a napokban közölte az eredményeit, ebből derült ki, hogy 2017-ben napi 75 ezer fontjával (körülbelül 28 millió forinttal) ő volt a legjobban keresp előadó, aki még honfitársát, a híresen sokat kereső Adele-t is lepipálta. Érdekes adat az is, hogy Sheeran tavaly többet adózott, mint a Facebook a megelőző két évben összesen – írja a Sun. A teljes tavalyi profitja 27 millió font volt, ami 9 963 000 000 forintnak felel meg. Az is kiderült a cég jelentéséből, hogy mennyit vettek ki a számlájáról: valamivel több mint 8 ezer fontot, körülbelül 3 millió forintot.

Mindezek ellenére a 27 éves Ed Sheeran szerint a pénzt leginkább minden rossznak a gyökere, és sokkal fontosabbnak tartja a családot és a barátságot. A pénzről azt mondta, „ahogy jön, úgy megy. [...] Nagyobb értéknek tartom a barátiamat és a családomat.” Ilyen hozzáállással nem lehet meglepő, hogy Ed Sheeran rengeteg pénzt fordít jótékony célra, nagy összeggel támogatja például a lakóhelye közelében lévő gyermekkórházat. „Nekem van elég, hogy kényelmesen éljek, a többi pedig arra is megy, hogy az embereket segítse” – mondta Sheeran, aki jövőre a Sziget Nagyszínpadán lép fel augusztus 7-én. A konertre már elkelt a jegyek nagy része.