Idén először rendeznek Márton-napi Libadalmat Siófokon. A most hétvégi, háromnapos, ingyenes fesztivál egyik fő fellépője a Beatrice lesz, amely idén ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját.

Háromnapos ingyenes fesztivállal készül Siófok a hétvégére. Ez lesz a város történetének első Márton-napi Libadalma, és a minifesztivál fő fellépője a Beatrice lesz, amelyik péntek este 8-kor kezdi koncertjét. A zenekar idén ünnepelte fennálásának 40. évfordulóját, és már csak emiatt is a nosztalgiáról fog szólni a pénteki koncertjük. A 40 éves életműkoncertet április elején adták a Papp László Budapest Sportarénában, az előkészületekről itt beszélt Nagy Feró az Origónak:

Utólag pedig azt mondta a koncertről, hogy kicsit meglepte a telt ház: „Fantasztikus érzés volt, hogy egy olyan zenekar, mint a Beatrice, 40 év után is telt házat tud csinálni. Ez egy óriási dolog.” Nagy Feró szerint a 2018-as volt a zenekar eddigi legjobb éve. Több mint 70 koncertet adtak, és ezen kívül volt még egy németországi és egy svájci turnéjuk is. A siófoki buliról azt mondta, „az idei műsorainkat a 40 éves nosztalgia jegyében állítottuk össze, tehát új nótákat kevesebbet játszunk. Inkább arra emlékezünk, hogy mi történt 1978-ban, a nyolcvanas évek végén, mert ott jönnek a nagyon nagy slágerek, aztán még ezt megfejeljük egy-két olyan Bikini-dallal, amiket én írtam annak idején a zenekarnak. De igazából ami jellemző lesz, az most is a vidámság és a rock and roll.”