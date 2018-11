Magyar József megölte a feleségét és megbűnhődik érte

Hé, Magyar Joe a címe annak a darabnak, amelyet szombaton mutatott be a Nemzeti Színház. Földes László Hobo évtizedekkel ezelőtt lefordította a Jimi Hendrix által világhírűvé vált Hey Joe című számot, negyven éve énekli a színpadon is. Aztán elgondolkodott, mi lenne, ha Joe magyar lenne, Józsefnek hívnák, és – ahogyan a dal is erről szól – meggyilkolná a feleségét, feladná magát, leülné a börtönéveket, és szabadulása után egy olyan világba csöppenne, ahol már nem várnak rá. Megírta 27 dalban a történetet. A dalszövegeket odaadta Vidnyánszky Attilának, a Nemzeti Színház igazgatójának, aki azt mondta: megrendezi, színpadra viszi a történetet – Hobo dalai segítségével.