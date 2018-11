Rudolf Péter elárulta, hogy lesz-e folytatása az Üvegtigrisnek

November 18-án a Kossuth-díjas színész, Rudolf Péter és Novák Tamás oknyomozó újságíró, dokumentumfilm-rendező lesz a Sláger Téma vendége.

Rudolf Péter az Üvegtigrissel valódi kultuszt teremtett, hogy lesz-e folytatása a trilógiának, kiderül vasárnap este nyolctól a Sláger FM-en, ahogy az is, hamarosan melyik Oscar-díjas rendező filmjében szerepel majd a Kossuth-díjas színész. A Centrál Színház művésze beszél majd legújabb színházi bemutatójáról, a Tökéletlenekről, de szó esik a legendás darabokról, így például az És Rómeó és Júliáról, valamint a Beugróról is, amely kapcsán azt is megtudhatjuk, visszatérhet-e még valaha a tévék képernyőjére.

Rudolf Péter forgatókönyvíróként is egyre sikeresebb, hogy Mátyás királyként, álruhában rója-e az országot karaktereinek jellemrajzaiért, vagy mit várhatunk az általa jegyzett, jövő tavasszal debütáló, magyar fejlesztésű A'la carte sorozattól, illetve, hogy milyen nemzetközi filmes koprodukcióért kellene megtanulnia szlovákul, szintén kiderül a vasárnap esti Sláger Témából.

A vasárnapi Sláger Téma második felében, 21 órától Novák Tamás lesz a vendég. Akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből oknyomozó újságíró, és hogy miért is tart sokszor akár hónapokon, éveken át egy-egy dokumentumfilm előkészülete és forgatása. Kalmár Tibor műsorvezetővel beszélgetnek majd arról, hogyan jött az ötlet, hogy riportertársával, Skrabski Fruzsinával álruhát öltve felkeresik a „puha diktatúra legkeményebb öklét”, az 1956-os megtorlások vezéralakját, Biszku Bélát, amiből végül megszületett az országos hírnevet hozó Bűn és büntetlenség is.

De szó esik majd legutóbbi rendezéséről is. A Nyomtalanul dokumentumfilm legfontosabb mondanivalója, hogy a történelmet a győztesek írják! Hogy miért, és mi köze volt a második világháború tragikus végkifejletéhez egy egész országot átölelő titkos társaságnak, az is kiderül a Sláger Témából.

2018. november 18-án 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Rudolf Péterrel, Novák Tamással, valamint a házigazda Kalmár Tiborral, és a legnagyobb slágerekkel, változatosan!