Nagy Feró nem vetette meg az egy éjszakás kalandokat

A Beatrice frontemberéért mindig oda voltak a lányok. Ma már hűséges férj és családapa, de nem mindig volt ez így. Nagy Feró a Lokálnak bevallotta, hogy első feleségét, Csuka Mónikát megcsalta, pedig akkor már a kislánya, Gaby is megszületett.

A rockzenészek élete egy folyamatos csábítás. Az én koromban pedig már minden nap ajándék, így persze nagyon jól esik, amikor látom, hogy még ma is oda vannak értem a csajok. Mondjuk meg is értem őket, hiszen olyan szép, kívánatos és szexi ember vagyok, remek ízlésük van mondhatom - mondta a Lokál riporterének nevetve Nagy Feró, akinek az életében mindig is jelen voltak betegesen rajongó, már-már zaklató nők, akik mindent megtettek azért, hogy levegyék a rockert a lábáról.

Rengeteg szerelmes levelet, titkos üzenetet kaptam csajoktól, de előfordult, hogy követtek, vagy csak nemes egyszerűséggel elém álltak, és kerek perec megmondták, hogy engem akarnak, rám gerjednek. Sőt, egyes nők olyan hiú ábrándokat is kergettek, hogy azt hitték, hogy majd miattuk otthagyom a családom, és felrúgom az addigi életem - árulta egy Feró, aki ma már hűséges 20 évvel fiatalabb feleségéhez, de nem mindig volt ez így.