Novembertől novemberig tartó, egyéves jubileumi évaddal ünnepli alapításának 50. évfordulóját a Kaláka együttes. A turnénak rengeteg állomása lesz, és a zenekar természetesen a határokon túlra is ellátogat 2019 novemberéig, amikor is egy dupla Müpa-koncerttel zárja a sorozatot. A jövőre 50 éves Kaláka egy zenéléssel egybekötött sajtótájékoztatón mesélt a turné részleteiről kedden.

„Gyerekek, kéne itt egy kicsit bazseválni” – szólt a többieknek Gryllus Dániel zenekarvezető, mikor is a Kaláka sajtótájékoztatóját megelőző gyors tévéinterjúhoz háttérzenére volt szüksége. „Hol a Vili?” – kérdezte egyből valaki, amire egy rövid „elment telefonálni” volt a válasz, majd néhány lejátszott ütem és a kamerába mondott szó után megjelent Gryllus Vilmos a függöny mögül: „valami fiatalember adja itt a tempót, ahogy hallom” – mondta, és már nyúlt is a gitárjáért, hogy beszállhasson. Ilyen oldott és dallamos hangulatban indult a Kaláka együttes keddi sajtótájékoztatója, amit azért hívtak össze a Marczibányi Téri Művelődési Központba, hogy beszámoljanak az ünnepi évadról, amivel az együttes alapításának 50. évfordulóját szeretnék megünnepelni.

A helyválasztás nem volt véletlen, ugyanis a Művelődési Központ 1972-ben épült, és a Kaláka azóta folyamatosan fellép ott minden hónap utolsó szombatján. A sajtótájékoztató egyik különlegessége az volt, hogy Dabasi Péteren kívül a formáció valamennyi korábbi tagja is jelen volt. A másik – nem meglepő – különlegesség pedig az volt, hogy a zenekar minden érdekesebb sztori között előadott egy dalt. A közös örömzenélés fénypontja Kányádi Sándor Románc című versének Kaláka-verziója volt.

Egy sörözőből a világ minden tájára

Mint alapító, természetesen Mikó István is eljött a sajtótájékoztatóra, amelynek csak a felén tudott részt venni, ugyanis olyan próbára sietett, ahol rendezőként és színészként is helyt kellett állnia. Annyi ideje azért volt, hogy elárulja, annak idején Gryllus Dániellel az Andrássy úti (akkor még a Népköztársaság útján lévő) Ádám sörözőben beszélték meg, hogy akkor legyen zenekar. Aztán az első próba már Grylluséknál volt, a nagymama szobájában, ahová néhány perc után az akkor már csellón tanuló Vilmost is behívták. Eleinte egy lány, Veress Panka is zenélt velük, de ahogy Mikó István mondta, „máshonnan hozta a tehetségét, és valahogy a három férfi énekhang nem passzolt az ő hangjához”. A legnagyobb változás a zenekar életében az volt, mikor Gryllus Vilmos 10 év után egy időre kiszállt, és érkezett helyére Becze Gábor, aki Radványi Balázshoz hasonlóan belépése óta folyamatosan zenél az együttesben. Egyébként Radványi már fél évvel a megalapítás után csatlakozott a Gryllusék és Mikó triójához. A sajtótájékoztatón ott volt még Huzella Péter, aki 20 éven át volt tag (1975-től 1995-ig), és az utóbbi időkben „állandó beugrós”, azaz az ötödik tagként is emlegetett Major Gábor is. A Kaláka az első, Tolcsvay Klubban tartott első fellépése óta mind az öt kontinensre eljutott már az elmúlt 50 évben.

A 12 hónapos ünnep

A turné eddig ismert állomásait és a jubileumi évad részleteit a zenés betétek között ismertette Gryllus Dániel. Az együttes november 24-én a Marczibányi téren indítja klubkoncertjeit, és a most szombati fellépésen Huzella Péter lesz a vendégük. A december a zenekar betlehemes műsorával telik majd, amivel Erdélybe is ellátogatnak. (Fellépnek Szatmárnémetiben, Nagykárolyban, Kolozsváron, Krasznán, Negyenyeden, Déván, Brassóban, Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, Gyergyócsomafalván, Gyergyóditrón, Székelyudvarhelyen és Nagyváradon).

Január 28-án a Vigadóban ünneplik régi kedvencük, a kezdetek óta a Kaláka-repertoáron szereplő Kiss Anna költőnő 80. születésnapját. Az évad kiemelt része lesz még a Kaláka 50 Hét határon át című ikerkoncert-sorozat. Ennek lényege, hogy az együttes Magyarország hét szomszédos országának egy-egy határ menti városában zenélnek, és mindegyik után közvetlenül játszanak a magyar területen fekvő szomszédos városban is. (Sopron-Felsőőr, Miskolc-Kassa, Mátészalka-Beregszász, Debrecen-Nagyvárad, Szeged-Szabadka, Pécs-Drávaszög, Zalaegerszeg-Lendva lesznek az állomáspárok.) Az ikerkoncertek szervezéséről, a helyszínek kiválasztásáról Gryllus Dániel az Origónak azt mondta, hogy „ilyenkor nem lehet arra bazírozni, hogy majd biztos meghívnak Beregszászba, hanem ilyenkor én beszélem meg, hogy mennénk. Persze lehet, hogy egy-két éven belül amúgy is mentünk volna az adott városba, de ez most koncentráltan így van.”

Megint itt vannak, fiúk? A Kaláka 1969-ben alakult, és egészen 1981-ig kellett várniuk, hogy eljuthassanak Erdélybe. „Akkor tudhattuk meg, mi az, hogy Erdély” – mondta az élményekről Gryllus Dániel. Egyébként a határon túlra, egész pontosan a Délvidékre már a '70-es évek közepén eljutottak. Az akkori élményekről azt mondta, „akkor tapasztalhattuk meg, hogy nincs olyan, hogy ők meg mi, hanem egyfajta magyarság van”.

A Kaláka az 1981-es útja után legközelebb csak 1990-ben utazhatott Erdélybe, és ezzel kapcsolatban Huzella Péter osztott meg egy kedves történetet. A '90-es turné egyik állomásán, Gyergyószárhegyen sétáltak, ahol egy templom előtt söprogető öreg néni rájuk nézett, és azt kérdezte, „megint itt vannak, fiúk?”. Aztán elmondta, hogy 9 évvel korábban milyen óriási hatással volt rá, mikor a Walesi bárdok-at játszotta az együttes. „Soha nem felejtem el, hogy mint a lovak, úgy dübörögtek” – mondta a zenéjükről a hölgy. Huzella Péter így zárta a történetet: „ilyenkor az ember vagy sír vagy nevet”.

A Kaláka már egy ideje készül Kányádi Sándor 90. születésnapjára, de a költő halála után csak emlékestet tud adni jövő májusban szintén a Vigadóban, valamint Kolozsváron is. Az évadot egy új albummal is megünneplik, ami Áprily Lajos költeménye után az Őszi rigódal címet kapja majd. A címet adó vers szerzője mellett többek között Lackfi János, Oláh János és Ady Endre versei kerülnek az albumra. Gryllus Dániel Adyval kapcsolatban azt is elmondta, hogy annak idején, 1977-re, a költő születésének 100. évfordulójára Latinovits Zoltánnal közösen készültek, azonban a színész 1976-os halála miatt ez semmilyen formában nem valósulhatott meg. Viszont a terveik szerint Ady halálának 100. évfordulójára, azaz jövő januárra szeretnének anyaggal készülni, amihez Latinovits archív Ady-anyagait használnák.

Jövő nyáron több fesztiválon is részt vesz az együttes. Ott lesz például a 40. Kaláka Fesztivál Egerben június 27. és 30. között. Aztán az együttes kiemelt fellépője az egyre népszerűbb magyarföldi Fatemplom Fesztiválnak is (július 12-14.), és persze jövőre is várják a családokat Kapolcson, a Versudvarban. A jövő évnek lesz még egy különlegessége. Az együttes újra ellátogat a dél-amerikai diaszpórához, ahol Argentína, Brazília, Chile, Uruguay és Peru lesznek a célállomások. Gryllus Dániel azt mondta az Origónak, hogy „Dél-Amerikába mindenképpen szeretnénk még egyszer elmenni, hiszen ki tudja, meddig tart még az idő”. Az évadot a Müpában zárják november 30-án, ahol délelőtt a Miskolci Szimfonikusokkal közösen játszanak, az esti gálán pedig a Kaláka ad majd önálló koncertet vendégművészekkel. „Biztos, hogy a Müpában lévő zárókoncerten is sokan lesznek, viszont ezt még nem találtuk ki pontosan, mert még ráérünk” – mondta az Origónak Gryllus Dániel.