Karácsonyi nagykoncertet ad Gájer Bálint

Karácsonyi nagylemezén szereplő dalaiból ad koncertet Gájer Bálint 2018 decemberében a MoM Sportban.

A magyar Swing'n Pop zenei stílus egyik vezéralakja, Gájer Bálint a tavalyi nagysikerű fellépése után idén is nagykoncertet ad karácsony előtt. Főleg híres amerikai karácsonyi dalokat ad majd elő magyar nyelven. A 16 vonós és Gájer saját, tíztagú zenekara által játszott dalokban fellelhetők lesznek Dean Martin, Bing Crosby, Frank Sinatra és Michael Bublé stílusjegyei is. A műsorban néhány angol nyelvű karácsonyi dal is elhangzik majd, és lesz múltidézés is, ugyanis Gájer Bálint a két, korábban megjelent lemezéről is előad pár dalt.

Gájer Bálint az év végi koncerttel kapcsolatban azt mondta, „karácsony környékén egészen különleges énekelni, hiszen a dalok könnyebben a közönség szívéig hatolnak. Nagyon örülök, hogy 2018-ban is egy csodaszép ünnepi műsort adhatok, amiben természetesen számos meglepetéssel is készülök.”

Gájer Bálint 2001 és 2005 között a Dr. Lauschmann Gyula Zeneművészeti Szakközépiskola Jazz-ének szakán Pély Barna és Pocsai Kriszta tanítványaként végzett, majd 2010-ben diplomázott ugyancsak Jazz-ének szakon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Ugyanebben az évben jelent meg együttese, a Group 'N' Swing zenekar bemutatkozó nagylemeze. Az együttes második, Botrány című lemezéért 2013-ban már Fonogram-díjat kapott. Egy évre rá megjelent első önálló albuma, az Egyszerű az élet, amivel újabb Fonogram-díjat kapott Az év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma vagy hangfelvétele kategóriájában. Gájer 2015 februárjában döntőbe került a Magyarországi Eurovíziós dalfesztiválon A Dal 2015-ben. Második önálló lemeze, a Swing 'N' Pop két évvel ezelőtt jelent meg. Gájer Bálint koncertje december 21-én, 19 óra 30-kor kezdődik a Mom Sportban. Jegyeket itt lehet vásárolni.