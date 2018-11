Pásztor Erzsit nem érti meg az unokája

Pásztor Erzsi túl van egy komolyabb betegségen, azóta rendszeresen jár kontrollra, az eredményei jók, és a tervek szerint új szerepben lép színpadra jövő tavasszal.

A Kossuth-díjas Pásztor Erzsit megviselték az elmúlt hónapok küzdelmei, de a színésznő szerencsére túl van a komolyabb betegségen. Legutóbb a Lokálnak adott interjút, amiben elmondta, hogy nem is nagyon gondol már a betegségre, leginkább csak a jövőbe tekint: „nagyon jól vagyok. Nem szeretnék a betegségemről beszélni, mert a rosszat igyekszik elfelejteni az ember. Folyamatosan járok kontrollra, és minden eredményem megfelelő. Hálás vagyok a barátaimnak, kollégáimnak és a családomnak, akik segítették átvészelni ezt az időszakot. Szépen lassan a színházba is visszatérek, és ha minden igaz, tavasszal egy új darabban is játszok majd a Turay Ida Színházban.” Az utóbbi időben Olaszországban élő lánya is meglátogatta, és több hetet töltöttek együtt. „Sokat beszélgettünk, nagyokat kirándultunk, és lementünk egy kicsit pihenni a Balatonhoz is. Szerencsére egy évben többször is eljön meglátogatni. Én már nem merek arra vállalkozni, hogy kiutazzak hozzájuk.”

Pásztor Erzsi beszél direktorok kegyeltjeiről, civil és szakmai bánatokról A Kossuth-díjas színésznőt a legszélesebb közönség az első hazai tévés szappanopera, a Szomszédok Janka nénijeként szerette meg. Ám pályafutását olyan nagy sikerű alakítások is fémjelzik, mint a Macskajáték Orbánnéja, a Bors néni címszerepe. Vagy éppen a Veri az ördög a feleségét című film Kajtárnéja, amelyért elnyerte az 1978-as Filmszemle legjobb színésznőjének járó díját.