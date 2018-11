Nem elég hosszú az élet ahhoz, hogy az ember megfejtse saját magát

Az ember tragédiája az a mű, amellyel ha komolyan foglalkozik az ember, nemhogy kimerítené önmagát, de újabb és újabb kérdéseket és gondolatokat szül – mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, aki 1997 óta már több verzióban rendezte meg Madách művét. Ezúttal a Nemzeti Nagyszínpadának egészét (a nézőteret is) arénászerűen „bejátszó", látványos előadás született. Október közepén mutatták be, de a rendező és a szereplők szerint is előadásról előadásra mindig tovább formálódik. Az ember tragédiájában Évát Ács Eszter, Ádámot Berettyán Sándor játssza, főbb szerepekben Berettyán Nándort, Csurka Lászlót, Farkas Dénest, Fehér Tibort, Nagy Marit, Szalma Tamást és Schnell Ádámot láthatja a közönség.

Csodaműnek tartja Vidnyánszky Attila Az ember tragédiáját. Az Origónak azt mondta: ilyenből világviszonylatban sincs sok. „Egy kezemen meg tudnám számolni." – hangsúlyozta. „Ez a mű a mi csodánk, nagy megmérettetés minden színház számára, amely bátorkodik bemutatni a darabot. Úgy érzem, mi megértünk rá. A mű fogást próbál keresni a világon. Megpróbálja megadni a választ a nagy kérdésekre – például megkísérli az ember létének lényegét megfejteni. Nem elég hosszú az élet ahhoz, hogy az ember saját magát megfejtse. Az ember tragédiája abban is segít, hogy kicsit mi is közelebb jussunk saját magunkhoz. Ez a mű áhítatot és tiszteletet vált ki az emberből" – mondta Vidnyánszky Attila.

Ács Eszter Éva szerepét játssza. Azt mondta az Origónak, hogy saját magával szemben is nagy elvárásai voltak, hiszen nagy megtiszteltetés, hogy pályája elején megkaphatta ezt a szerepet.

Berettyán Sándor – akit Ádám szerepében láthat a közönség – szerint ez nagy lehetőség számára, izgalmas, embert próbáló feladat.

