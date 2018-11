Újra Budapesten a Harlem Gospel Choir

Aretha Franklin előtt is tiszteleg az újra Magyarországra látogató, világhírű gospelkórus.

Meghitt pillanatokat ígér a karácsonyra készülődve a Harlem Gospel Choir, amelyik idén is fellép Magyarországon. Az afro-amerikai zene nagykövetei december 2-án – az idén meghalt – Aretha Franklin nagysága előtt is tisztelegnek, és a zenei irodalom legszebb dalaiból válogatnak.

A Mom Sportban rendezett koncerten a New York-i afro-negyed, azaz Harlem templomainak hangulatát hozza el évről évre Magyarországra a zenakar.

A mára már legendássá vált, világhírű Harlem Gospel kórust Allen Bailey alapította 1986-ban, a Martin Luther King születési évfordulójára rendezett ünnepségen, a híres New York-i Cotton Clubban. A kórustagok a harlemi templomok legkiválóbb énekesei és zenészei közül kerültek a társulatba.A 65 tagú kórus különlegessége, hogy három generációt foglal magában 17 és 65 éves kor között. A turnéfelállás egyébként 9-fős. A zenekar egyházzenei missziójára jellemző, hogy fellépett már a Vatikánban, II. János Pál, illetve XVI. Benedek pápák tiszteletére rendezett koncerteken is. Nem meglepő, hogy kulturális missziójuk politikai üzenetet is hordoz, amely lényege egymás empatikus megértése és elfogadása.