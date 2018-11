Az Enigma projekt zenéjével turnézik a projekt néhány tagja, Andru Donalds, Angel X, azaz Andreas Harde és Lima Fox, vagyis a lett énekesnő, Alise Ketnere. Enigma Voices néven járják majd a világot. Olyan slágereket adnak elő majd, mint a Return to Innocence, a Gravity of Love, a 7 Lives, a Many Faces vagy akár az Enigmas Social Song.

A koncertek természetesen élőben mennek majd, és a klasszikus dallamokat új és friss hangokkal vegyítik. Az Enigma-hangzást most szimfonikus zenekarral és egy rockbandával érik majd el. A koncerten több mint 20 dalt adnak elő különböző albumaikról. Az Enigmát a német producer, Michael Cretu hívta életre 1990-ben, és sikerült is jó pár évig transzban tartaniuk több milliónyi rajongót egyedi hangzásukkal. A turné vezéralakja, Andru Donalds egy csodálatos koncertet és egy felejthetetlen utazást ígér eddig még sosem hallott egyedi hanggal. A koncert 2019. április 7-én lesz a MoM Sportban.