6 percbe sűrítették több százezer ember élményét

Elkészült a Sziget aftermovie-ja a szeretet forradalma, azaz a Love Revolution jegyében. Közben a szervezők már a jövő évi fesztivált készítik elő, és meg is hirdették az Art of Freedom pályázatot, illetve Ed Sheeran után további fellépők bejelentését ígérik november 27-ére.

2018-ban hirdették meg a szervezők a Love Revolutiont, azaz a szeretet forradalmát. Erre igyekeztek felfűzni a fesztivál valamennyi programját. A keret üzenete, hogy közösen képesek vagyunk elérni, hogy erőszak és félelem nélkül élhessenek az emberek szerte a világban, és hogy egy élhető földet hagyjunk utódainkra. Mindezeket sűrítették bele a Sziget aftermovie-jába.

A szervezők már javában tervezik a 2019-es fesztivál programját. Kádár Tamás főszervező azt mondta, „a korábban közzétett Ed Sheeran-koncert mellé – november 27-én – egy több mint 20 fellépőből álló listát jelentünk be, amin bőven lesznek világsztárok a legkülönbözőbb műfajokból, mellettük pedig izgalmas, friss és feltörekvő nevek is helyet kaptak.”

Art of Freedom

„Tervezz olyan feltűnő, elgondolkodtató, kiemelkedő, lenyűgöző, mulattató, megkerülhetetlen alkotást – szobrot, installációt, dekorációs elemet vagy funkcionális objektet – amely pozitív üzenetével és vizuális erejével hirdeti a Szeretet Forradalmát és tovább színesíti a Sziget Island of Freedom változatos világát!” – áll a Sziget Art of Freedom felhívásában. A Sziget immár 6. éve hirdeti meg az Art of Freedom művészeti pályázatát, mellyel kifejezett célja, hogy támogassa a magyar és külföldi tárgyalkotó művészek tevékenységét, és teret adjon a fesztiváljain az alkotások bemutatásának. A Sziget célja, hogy az alkotások által még izgalmasabbá és lenyűgözőbbé tegye a fesztiválélményt. Célkitűzésük, hogy olyan látványos, inspiráló alkotások valósuljanak meg, amik teret és hangot adnak olyan eszméknek és ügyeknek, amik előbbre viszik a világot, jobb hellyé teszik a Földet, azaz összhangban vannak a Sziget „Love Revolution” koncepciójával.