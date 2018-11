Utazás, fiatalos kalandok, elvágyódás és elektronikus zenére épülő megnyugvás jellemzi a Belau zenekar munkásságát. Első lemezük, a The Odyssey egyértelműen ezek jegyében készült. Wicked című daluk premierjéhez az Origót választották. A The Odyssey című Belau-albumot november végén mutatták be az A38-on - ez a formáció első nagylemeze.