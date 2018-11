Mike Shinoda, a Linkin Park alapítója, énekese, dalszerzője és zenei producere 2019. március 12-én a Papp László Budapest Sportarénában ad koncertet.

A Linkin Park alapítója, zeneszerzője, producere és énekes-rappere, Mike Shinoda most jelentette be a 2019 márciusában induló európai turnéját, amely az óriási sikerrel zajló észak-amerikai Monster Energy Outbreak Tour folytatása. Az európai koncertekre jegyek november 30-án, péntek 10 órától kaphatók a zenész honlapján, és november 27-én, 10 órától a Linkin Park Underground (LPU) rajongói klubtagok elővásárlási lehetőségével együtt. A Shinoda-turné budapesti állomása 2019. március 12-én lesz, amire a Live Nation oldalán, itt és itt lehet jegyet venni november 30-án, 10 órától. (A regisztrált Live Nation-tagoknak is lehetőségük lesz már a hivatalos jegyértékesítés előtt megvásárolni belépőiket, november 28-án 10 órától.)

Idén jelent meg Mike Shinoda nyers és inspiráló szólóalbuma, a Post Traumatic, ami széleskörű elismerést hozott: többek között a New York Times, a Rolling Stone, a Time, a Forbes, a GQ, a People, a Newsweek, az Entertainment Weekly és az LA Times kritikusai csak jókat írtak róla.

Mike Shinoda dalszövegíró, előadóművész, lemezkiadó, filmrendező és vizuális művész. De leginkább a Grammy-nyertes rockzenekar, a Linkin Park együttes vezetője, akik több mint 55 millió lemezt adtak el világszerte. Komoly rajongótáborral rendelkeznek, és a Facebookon a legkedveltebb zenekar címet is elnyerték. Napjainkig több mint 5,5 milliárd youtube-os megtekintést gyűjtöttek össze. Shinoda a banda egyik alapító tagja, amely a század legjobb debütáló album eladását mondhatja magáénak a Hybrid Theory anyaggal, amelyből csak az Egyesült Államokban több mint 10 millió példányt értékesítettek. Telt házas stadionturnék és olyan rangos díjak kötődnek a nevükhöz, mint 2 Grammy, 5 American Music, 14 MTV, 3 World Music díj, vagy legutoljára az év rock albuma díj a hetedik, One More Light című stúdióalbumért. Mike Shinoda 2005-ben indította el első szólóprojektjét Fort Minor néven, és a The Rising Tied anyaggal komoly sikereket ért el. A Where'd You Go kislemez a Billboard-lista 4. helyéig jutott, és több mint 10 millió YouTube-megtekintéssel rendelkezik.

A Linkin Park énekese, Chester Bennington halála óta eltelt hónapokban Mike Shinoda a művészetekbe menekült a gyász feldolgozását segítendő. Az eredmény a kritikusok által elismert szólólemez, a Post Traumatic lett, egy intenzív és személyes vallomás, amelynek vizuális részét is Shinoda maga filmezte és festette.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!