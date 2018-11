Varázsfuvola a kőfejtőben

A 2019-es szezonban Mozart A varázsfuvola című operáját a Fertő-tó melletti Szentmargitbánya kőfejtőjének szabadtéri színpadán adják elő.

2019-ben a Fertő-tó melletti Szentmargitbánya kőfejtőjének szabadtéri színpadán adják elő Mozart legismertebb és talán legkedveltebb operáját, A varázsfuvolá-t. A különleges helyszín egyedülálló, lélegzetelállító és mesés kulisszát szolgáltat Mozart szerelemről és józan észről szóló meséjéhez,és egyben főszerepet is kap Raimund Bauerszínpadképében: a fény, a világosság mellett a színpad középpontjában egy felhőcunami áll, mely a filozófikus kérdések megfelelő taglalására lesz hivatott.

A Cornelius Obonya és Carolin Pienkos rendezőpáros először rendez Európa egyik legnagyobb szabadtéri színpadán, a premier 2019. július 10-én lesz. A párosnak azonban nem ez az első közös rendezése, tavaly nagy sikerrel rendezték a Milanói Scalaban A denevér-t. Karsten Januschke, akit a kőfejtő közönsége 2015-ben már megismerhetett a Szerelmi bájital zenei vezetőjeként és dirigenseként mutatta be a napokban a szereposztást. Elmondta, hogy a 17 előadás alatt kettős szereposztás lesz, melyben a már nemzetközileg sikeres művészek mellett mint például Pamina szerepében Ana Maria Labin, Tamino szerepében Attilio Glaser, az Éj Királynője áriában Danae Kontora, a fiatal, feltörekvő tehetséges generáció is lehetőséget kap. Az első udvarhölgyet például második szereposztásban az a magyar Kristóf Réka alakítja, aki 2017-ben a Virtuózok nyertese lett. Jövőre új lesz a zenekar is, többfordulós meghallgatás után egyértelműen a Budapesti Filharmónia Társaság Zenekarára esett a választás. Papageno szerepében a színészcsaládból származó, a német nyelvterületen ismert közönségkedvenc színészt, Max Simonischeket láthatja majd a közönség.