A tévében is bemutatják a Trianon-rockoperát hétvégén

Az M5 kulturális csatorna szombat este adja Koltay Gábor Trianon című rockoperáját, amelyet júniusban mutatott be az Esztrád Színház a Hősök terén.

A mű zenéjét Koltay Gergely, a Kormorán együttes alapítója és vezetője szerezte, aki egyben a dalszövegek túlnyomó többségét is írta. A rockopera szövegkönyvét, amelyben versek, prózarészletek, dokumentumok is elhangzanak, Koltay Gábor állította össze. A darabról az Origo is írt, illetve nálunk láthatták először a főpróbán készült képeket.

A zenés történelmi játék szereplői között volt Varga Miklós, Vadkerti Imre, Kalapács József, Rudán Joe, Palcsó Tamás, Makrai Pál, Fehér Nóra, Benkő Péter, Ruttkay Laura, Sipos Imre és Laklóth Aladár is.

A produkcióban, amelynek koreográfusa a makói Forgatós Táncegyüttes vezetője, Doktor László volt, több száz táncos, hagyományőrző, lovas és artista működött közre.

A darab a századfordulótól napjainkig idézi meg a történelmet, kiváltképp az 1920-as trianoni békediktátum és az azt követő revíziós időszak, majd a kényszerű alkalmazkodás körülményeit. A két évvel ezelőtt bemutatott Itt élned, halnod kell című történelmi rockmusicalhez képest a Trianon jobban épít majd a színészi játékra, ugyanakkor megmaradnak a grandiózus, tablószerű nagy jelenetek is - mondta a rendező. A darab négy tételből áll, az első a 19. század végi millenniumi ünnepségektől Trianonig tart, a második 1920-tól a második világháború végéig, a harmadik a Kádár-korszakot mutatja be, a záró tétel pedig a rendszerváltozás óta eltelt éveket, benne az EU-csatlakozást és 2010-et, amikor az Országgyűlés megszavazta a nemzeti összetartozás napját, a Trianon-emléknapot.

Az összegzés szerint szombaton délben az Így készült a Trianon rockopera című 52 perces werkfilm is látható lesz exkluzív színészinterjúkkal és színpad mögötti felvételekkel.

A rockoperát 21 óra 5 perctől láthatják az M5 kulturális csatorna nézői.