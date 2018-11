Bárkivel összeállna a Spice Girls

A Spice Girls tagjai nem rég jelentették be koncertsorozatukat, ami azért is különleges, mert utoljára 2008-ban csináltak ilyet, de az is érdekes, hogy akár sztárvendégeket is fogadnának a bulijaikon.

A Spice Girls november elején jelentette be hivatalosan, hogy 10 év után újra turnézni indulnak. Azóta az is kiderült, hogy Victoria Beckham nem lesz része a csapatnak, ő leginkább a divatmárkájával szeretne foglalkozni, a napokban pedig YouTube-csatornát is indított. A többiek, Mel B, Mel C, Emma Bunton és Geri Halliwell pedig nekilendülnek, és újra koncertezni fognak.

Mel B a napokban egy rövid, az ET-nek adott interjújában már arról is beszélt egy felvetődött kérdés kapcsán, hogy kit látna szívesen maguk mellett a színpadon. Katy Perry, Taylor Swift neve mellett Adele-é is elhangzott, de Mel B mindjárt finomított is a dolgon, mert mondta az újságírónak, hogy „jót kérdezel. Én vagyok, aki az ilyenekre mindig egyből rávágom, hogy persze. De erről azért meg kell kérdezni a többieket is.”

Az 1994-ben alakult Spice Girls fénykora 2000-ig tartott, de 2007-2008-ban is turnézott, és legutóbb teljes létszámban a 2012-es londoni nyári olimpiai játékok záróünnepségén, az olimpiai stadionban lépett fel. Az együttes lemezeiből világszerte 85 millió példány fogyott. A Spice Girls ezzel minden idők legnagyobb sikerű női együttese lett, egyben a brit pop legsikeresebb együttese a Beatles óta.

A 2019-es turné természetesen Nagy-Britanniában indul, de a hölgyek fellépnek Észak-Amerikában és Ausztráliában is.