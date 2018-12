Ezer helyen jártak, hogy bemutassák a legjobb éttermeket

Idén is beletelt néhány hónapba a sok kóstolás, de elkészült a Magyar Konyha Budapest legjobb helyeit bemutató, nagyon gazdag válogatása, a Top10 Gasztrokalauz Budapest.

Idén 300 helyet gyűjtött összesen 30 kategóriába a több mint 40 éves Magyar Konyha gasztrokalauza. A lassan hagyományosnak tekinthető Top10 Budapest Gasztrokalauz a Magyar Konyha decemberi száma mellett jelenik meg, és a tavalyihoz hasonlóan idén is 300 helyet ajánlanak a szerzők. Olyanokat, ahol kiváló az étel- és italkínálat. Több hónapon át járták a fővárost, és ezer vendéglátóegységben voltak, amiből végül kiválasztották a legjobb 300-at, kategóriánként tízesével.

A felelős szerkesztő, Madary Orsolya által írt bevezetőből kiderül, hogy őket is meglepte, mennyit változott a magyar gasztronómia egyetlen év alatt. A 2017-es évhez képest legnagyobb változást

az alternatív helyek számának növekedésében látják.

Ezen kívül látszik, hogy egyre több a bisztró és a kötetlen, újhullámos hely a fővárosban, de nőtt a gasztrokocsmák, a „mentes” konyhák, a kézműves sörözők és skybárok száma is. Közben pedig nehézséget okoz a műfaji keveredés is. Egyre jobban keverednek a funkciók és az étlapok is.

A kategóriák a tavalyihoz hasonlóan alakultak. A legnagyobb változás a legutóbbi kalauzhoz képest talán az, hogy egy év alatt sok halétterem szűnt meg, velük együtt pedig a kalauzból is teljesen kimaradt a Top10 halas kategória is. Annyi azért maradt a halat szerető olvasóknak, hogy a könyv külön szimbólummal jelöli, hogy hol kapható nagy választékban és jó minőségben halétel. A kategóriák a következőképpen alakultak: fine dining; gourmet-étterem; bisztrókonyha; magyar konyha; ebédelőhely; családi és kertvendéglő; kisvendéglő és étkezde;. mediterrán konyha; keleti konyha; húsimádóknak; street food; gyorsétterem; levesező; ínyencburger; gasztrokocsma; piac és gasztro; reggelizőhely; újhullámos kávézó; cukrászda; fagylaltozó; borbár; söröző; bár; gasztro és más; art & food; vegán konyha; kézműves pékség; delikátbolt; nemzetközi delikátbolt.

A Budapestet megcélzó turisták száma folyamatosan nő, és ez

magával hozta a vendéglátás színvonalának emelkedését is

A rengeteg turista miatt sok helyen dolgozik már például csak idegen nyelven beszélő pincér. És ezzel együtt egyre több nemzetközi stílusú hely nyílik. A kalauz szerzői ezeket az új helyeket is bemutatják. A kiadvány felépítése nagyon hasonló a tavalyihoz: a végére idén is egy-egy jegyzék került. Az egyik betűrendben, a másik pedig kerületenként gyűjti össze az ajánlott helyeket.