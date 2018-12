Idén januárban jelentette be a Slayer, hogy utolsó világkörüli turnéjukra készülnek. Májusban indultak Amerikából, aztán ősszel már Európában portyáznak, majd Dél-Amerika, Ausztrália, Japán és újra Európa lesznek a célpontok.

Jövő nyáron a Slayer Budapestre is eljön, hogy itt is rendesen elköszönhessenek. A metalbanda még idén januárban bejelentette, hogy egy utolsó világkörüli turnéra indul, amelyet májusban el is kezdtek Észak-Amerikában, ősszel pedig már át is jöttek Európába. Időközben meghosszabbították a búcsúturnét, és még mennek Dél-Amerikába, majd Ausztráliába és Japánba, aztán egy utolsó európai sorozat következik, és ennek keretében látogatnak el Budapestre is. 2019. júniuis 11-én koncerteznek a Papp László Budapest Sportarénában.

Tom Araya nem rég azt üzente a rajongóknak: „tényleg hűséges és elkötelezett rajongók vagytok, amit nagyra értékelünk. Még van pár helyünk, ahol játszani fogunk, ezért tartsátok nyitva a szemeteket és a fületeket, hogy elkaphassunk benneteket még egy utolsó alkalomra. Köszönjük nektek, még egyszer!” Harminchét éves karrierje alatt a Slayer megmaradt annak a kimagasló punk-thrash bandának, amellyel létrehozták magát a műfajt, és utat mutattak a feltörekvő zenekaroknak. A bandát ötször jelölték Grammyre, és kétszer meg is kapták a díjat.

A Slayer helye biztos a zene, azon belül is a (thrash)metal történetében. Elsősorban a nagy négyes egyikeként, azaz a Metallica, a Megadeth és az Anthrax mellett. A budapesti koncertre jegyek elsőként a regisztrált Live Nation tagok számára lesznek elérhetők december 4-én, 10 órától, a teljeskörű jegyértékesítés december 5-én, 10 órakor kezdődik itt és itt.

A Slayer a 2016-os VOLT Fesztiválon is fellépett: