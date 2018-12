A helyszínen, a csíksomlyói nyeregtetőn 25 ezer ember élvezhette a Nemzeti Színház Csíksomlyói passió című előadását, sokan pedig a tévékészülékek előtt ülve, élőben lehettek részesei. Most pedig, december elején és közepén két helyen is bemutatják az nagyszabású produkció megvalósulásáról szóló új könyvet.

December elején jelenik meg az MMA Kiadó gondozásában az a könyv, amely a Csíksomlyói passió című színházi előadás, a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes közös produkciójának augusztus 18-ai hazatéréséről szól.

A kötetben az erdélyi ünnepi előadásból vett szemelvények, a Berecz András által összeállított archaikus mesék és énekek mellett olvashatunk majd tanulmányt a ferences iskoladrámákról, és megszólalnak az előadás főbb alkotói. Vidnyánszky Attila rendező és Zsuráfszky Zoltán művészeti vezető, koreográfus beszélnek, miért jelent mérföldkövet a pályájukon ez a grandiózus előadás. A Csíksomlyói passió több mint egy színházi előadás szabadtéri feldolgozása. Ez hallható ki azoknak a színészeknek a tanúságtétellel felérő interjúiból, akik megosztják gondolataikat a készületekről.

A kötetben szerepelnek még azoknak a székelyföldi kórusoknak és táncosoknak az élményszerű beszámolói is, akik csatlakoztak az augusztusi előadáshoz. A kötetben számos, a helyszínen készített interjú van, valamint tele van gyönyörű fényképekkel, amelyek segítenek megismerni azt a folyamatot, aminek a végén összeállt ez a nagyszabású produkció. A Prima Primissima díjas Benkő Imre és a Nemzeti Színház fotósa, Eöri Szabó Zsolt exkluzív képei nem csupán az előkészületeket, hanem a székelyföldi bemutatót is segítenek felidézni. Az előadás nyújtotta élményt, amit 25 ezer ember a helyszínen átélt.

Amikor két órán át borzongtam A Duna tévén néztem a Csíksomlyói passiót, a Nemzeti Színház előadását, a Magyar Nemzeti Táncegyüttessel és az erdélyi táncosokkal. Olyan elementáris erejű előadás volt, hogy az első pillanattól az utolsóig egy furcsa, gerincből kiinduló borzongás töltött el. Volt már ilyen. Sok évvel ezelőtt egy Franz Xaver Süssmayr darabot hallgattam, ugyanilyen meleg volt, és ugyanígy rázott a hideg végig.

A Csíksomlyói passió, Egy színházi előadás zarándokútja című könyvet két helyen is bemutatják decemberben. Az egyik rendezvény december 5-én, szerdán lesz Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán, a másik pedig Budapesten, a Nemzeti Színházban decenber 13-án, 17 órakor. A budapesti bemutatón beszédet mond Dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, és a produkció alkotói és résztvevői közül is sokan ott lesznek: Vidnyánszky Attila rendező, a Nemzeti Színház igazgatója, Zsuráfszky Zoltán társrendező, koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője, Berecz András (Vándor), Rátóti Zoltán (Péter apostol), Berettyán Nándor (Jézus), Lukácsy György (a kötet szerkesztője). Ott lesz még Eöri Szabó Zsolt fotós (Nemzeti Színház), Benkő Imre fotós, Pécsi Györgyi, az MMA Kiadó vezetője, Arany Imre, a kötet tervezőszerkesztője, Szőcs Géza író, költő és Zs. Vincze Zsuzsa táncdramaturg is.