2019-ben már augusztus 20-án megnyitja kapuit a STRAND Fesztivál. John Newman nagykoncertjével és a Necc Party ünnepi show-jával indul a buli jövő nyáron. Aztán a következő négy napban sorra érkeznek a világsztárok: Bastille, Dimitri Vegas and Like Mike, Anne-Marie és Jonas Blue is fellépnek a fesztiválon.

A STRAND Fesztivál hat évvel ezelőtt, a MOL Nagyon Balaton program keretében indult útjára, és nőtte ki magát mára a Balaton Régió egyik legfontosabb fesztiváljává. „A MOL Nagyon Balaton mára Magyarország egyik legfontosabb turisztikai produktuma lett, amely 2018-ban egymilliónál is több vendéget vonzott a Balaton partjára. Ennek egyik legfiatalabb és legnépszerűbb eseménye a 2013-ban indult STRAND Fesztivál, amely a nyári szezon legvégén sok tízezer turistát vonz a Balatonra. A most bejelentett line-up alapján látható, hogy merre tart az esemény. A jövőre ötnapos STRAND Fesztiválra igazán aktuális, minőségi programmal, hazai- és világsztárok egész sorával várjuk a turistákat a Balaton egyik legszebb panorámájú strandján” – jelentette be Lobenwein Norbert főszervező.

2019. augusztus 20-án indul a STRAND Fesztivál Zamárdiban, ahol ezen az estén lép majd színpadra a brit világsztár, John Newman. Augusztus 20-a alkalmából lesz tűzijáték is, ami állítólag óriási lesz, legalábbis a szervezők ígéretei alapján a legnagyobb a Balaton környékén. Az estét az ország kedvenc DJ párosa, a '90-es és '00-es évek zenéit játszó Necc Party zárja egy ünnepi show-val.

Az ezt követő négy napban a STRAND Fesztiválon világsztárok váltják majd egymást. Fellép a Bastille, akik 2019-ben a legfontosabb fesztiválokra kaptak meghívást szerte a világon. Ott lesz Zamárdiban az EDM műfaj ünnepelt duója, Dimitri Vegas & Like Mike. Először jön Magyarországra az angol énekesnő és dalszerző, Anne-Marie, illetve a mostanában talán a legnagyobb slágereket jegyző Jonas Blue DJ és zenei producer.

A nemzetközi sztárok mellett a magyar előadókat is bejelentettek a szervezők Az első nevek között van a Quimby, ByeAlex és a Slepp, Majka, Rúzsa Magdi, a Halott Pénz és először kapott meghívásra STRANDra az AK26 is. A kedvezményes early bird jegyek december 3-9-ig kaphatók országszerte. Az akció hétfőn délben indul.