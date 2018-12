Sztárfellépők a 2019-es VeszprémFesten

2019-ben július 10. és 13. között rendezik a 16. VeszprémFestet. A prémium zenei fesztivál 2019-ben is a História Kertben kap helyet, és négy estén át, négy különleges produkcióval várja közönségét. A sokszínű zenei kínálatból a szervezők most három előadót jelentenek be: 2019-ben a VeszprémFest színpadán Caro Emerald, a UB40 featuring Ali & Astro és Katie Melua!

A VeszprémFest első napján, július 10-én Caro Emerald lép színpadra. A holland származású énekesnő előadói stílusában egy popsztár egyénisége ötvöződik a hollywood-i aranykor filmsztárjainak megjelenésével, egyedi hangja és izgalmas zenei világa napjaink egyik legizgalmasabb énekesnőjévé teszi.

Első lemeze Deleted Scenes From The Cutting Room Floor címen jelent meg 2010-ben. A különleges albumot a 40-es és 50-es évek zenéi és filmjei ihlették, tökéletes elegye a ballroom jazz, a tangó, valamint a groovin' jazz hangzásnak, némi mambó behatással. A lemez kirobbanó siker volt. Kiadása után első helyen nyitott a holland eladási listán és 6 héten belül platina státuszt ért el. Pozícióját 30 héten keresztül őrizte, megdöntve ezzel Michael Jackson Thriller-rekordját Hollandiában. Az anyagból világszerte közel másfél millió példány kelt el.

Emerald második lemeze 2013 májusában jelent meg The Shocking Miss Emerald címmel, amely messze túlszárnyalta elődje nemzetközi sikerét: az angol slágerlistán rögtön az első helyen kezdett és több mint 2,5 millió példányban kelt el világszerte. Az album olyan díjakat hozott az énekesnőnek, mint az Echo, a Goldene Kamera, az Edison Award, az EBBA és az MTV Music Award. A most 36 éves művésznő karrierje csúcsán, különleges programmal érkezik a VeszprémFestre. Műsorával visszanyúl első lemeze világához, a ballroom jazz, a tangó és a 90-es évek groovin' jazz izgalmas keverékéhez.

A fesztivál harmadik napján, július 12-én egy igazi reggae klasszikus, a UB40 featuring Ali & Astro ad koncertet. A UB40 alapítótagok, Ali Campbell és Astro a világ egyik legsikeresebb, jelenleg is működő reggae formációjának vezetőiként pályafutásuk és zenekaruk 40. évfordulóját ünneplik turnéjukon.

A UB40 18 stúdiólemezzel, 10 arany és platina albummal, több mint 70 millió eladott példányszámmal, 4 Grammy jelöléssel és világslágerek tucatjaival büszkélkedhet. Az együttes 1978-ban alakult Birminghamben, és a következő évben adta első koncertjét. A csapathoz olyan nagy slágerek fűződnek, mint a Food For Thought, a Red Red Wine, a Can't Help Falling in Love, a One in Ten vagy a Chrissie Hynde-val közösen rögzített I Got You Babe.

A UB40 felállása az alapítástól kezdve három évtizeden át változatlan volt, a nyolc zenész által alkotott csapatból azonban Ali Campbell énekes és Mickey Virtue billentyűs 2008-ban kilépett. 2013-ban követte őket az énekes-trombitás Astro is. Ali Campbell, Mickey Virtue és Astro 2014-ben bejelentették, hogy összeállnak azzal a céllal, hogy ápolják, megőrizzék és tovább vigyék a UB40 szellemi örökségét. Számos koncert mellett 2014-ben új lemezt készítettek Silhouette címmel, amelyet 2015-ben a The Hits of UB40 Live, 2016-ban pedig Unplugged című albumuk követett. 2018-ban aztán kiadták The Real Labour of Love című lemezüket, amelynek sikere minden várakozást felülmúlt: második helyen végzett az Egyesült Királyság album listáján, a Billboard Reggae album listán pedig az előkelő első helyre került.

Régi ismerősként üdvözölhetjük a VeszprémFest negyedik napjának (július 13.) fellépőjét, Katie Meluát, aki 2014-es koncertje után tér vissza Veszprémbe. Az énekesnő egyike Nagy-Britannia legnagyobb lemezsikereket elérő előadóinak, több mint 12 millió eladott albummal, 1 millió koncertjeggyel és 32 platina lemezzel.

Első két albuma, a Call Off The Search és a Piece By Piece egyaránt nemzetközi listavezető lett. A The House címmel 2010-ben megjelenő negyedik albumát a kritikusok lenyűgöző hangzásúnak, izgalmasnak és drámainak jellemezték és felkerült az európai toplisták élére. 2011-ben együttese egy vonósnégyessel egészült ki, majd megjelentették a Secret Symphony exkluzív kiadását, s egy digitális gyűjtést The Tracks That Got Away címmel, amelyen B-oldalas számok és élő kedvencek kaptak helyet.

Tíz évvel a listák élére került debütáló Call Off The Search album után, 2013 szeptemberében, Katie 29. születésnapján jelent meg hatodik stúdió lemeze, a Ketevan. A Ketevan első single-je az I Will Be There volt, amelyet a koronázási gálán mutattak be a Buckingham Palotában július 11-én. Hetedik albuma In Winter címmel látott napvilágot 2016-ban. A lemez kedvéért szülőföldjére, Grúziába utazott, hogy Gori város női kórusával készítsen felvételeket.

Katie Melua pályafutásának legsikeresebb dalait adja elő a fesztiválon, ezúttal 4 tagú zenekari kísérettel.