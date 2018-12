Eredeti felállásban koncertezik a sokat szidott magyar együttes

Eredeti felállásban, azaz Vikidál Gyulával az élen áll össze az egykori, sokszor „állami rockegyüttes”-ként emlegett Dinamit zenekar.

Egyelőre egyetlen koncert erejéig, de a lényeg, hogy újra fellép eredeti felállásával a Dinamit együttes. A zenekar rövid, alig néhány éves működése ellenére jelentős és érdekes szerepet játszott a magyar könnyűzene történetében. Jelentős, mert valóban sikeresek voltak, tömegeket mozgattak meg, és a mia napig vállalható rockzenét csináltak. Érdekes pedig azért, mert rengetegen támadták a zenekart, ugyanissokan rosszindulatú hátsszándékosságot éreztek már a megalakulásában is. Ugyanis Vikdiál Gyula pont abból a P. Mobilból érkezett, amit a Hanglemezgyár, Erdős Péter menedzser és persze a koncertjeiken rendre megjelenő rendőrség sem kedvelt túlzottan. Több sem kellett a zúgolódóknak, és rövid időn belül már mindenki arról beszélt, hogy Erdős szándékosan roppantotta meg a P. Mobilt azzal, hogy kreált egy supergroupot, amelynek énekesi posztjára Vikidált kérte fel. Ezért is emlegették őket „állami rockegyüttes”-ként.

A zenekar 1979-ben alakult, és ennyi idő távlatából nehéz is okosnak lenni, de az biztos, hogy azóta már többen több helyen cáfolták a sokak által vélt erdősi szándékot. Többek között a Dinamit dobosa, a sok zenekarban aktív szerepet vállalt és vállaló Németh Gábor is elmondta, hogy ők keresték fel a zenekar ötletével és lemezkiadási szándékkal Erdőst. Az egyeztetések alatt pedig több lehetséges énekes, például Révész Sándor neve is felmerült. De végül a zenészek döntöttek úgy, hogy Vikidál legyen az énekesük.

Mi mondtuk azt, hogy nekünk inkább a Gyula kéne

– mondta Németh Gábor a Privát Rocktörténet egyik epizódjában.

A lényeg, hogy a Dinamit a korszak legismertebb zenészeiből állt össze, népszerűségüket több százezres lemezeladások igazolták, megalakulásuk után, mai szemmel nézve, felfoghatatlan tömegeket mozgattak meg rövid idő alatt. 2009-ben ugyan nem eredeti felállásban, de újjáalakult a csapat, 2010-ben új albumot is kiadtak, és ilyen-olyan felállásban mind a mai napig folyamatosan koncerteznek. Hosszú tervezés és egyeztetés után, ha csak egy koncert erejéig is, de végre ismét összeáll május 24-én, az 1982 elején feloszlott eredeti felállás a Barba Negra Trackben.

Németh Gábor a koncertről, az összeállásról azt mondta, „több mint tíz éve fogalmazódott meg bennem, hogy össze kellene hozni ezt a felállást. 1982 óta nem lehetett látni így ezt a zenekart, és nagy valószínűséggel ez az egyetlen egy alkalom lesz május 24-én Budapesten, a Barba Negra Trackben. A próbák még nem kezdődtek el, de már beszélgetünk a dalokról, mi legyen a koreográfia, túl vagyunk egy fotózáson, nagyon komoly kétórás bulira készülünk.

A múltról azt mondta, „szerintem a sikert a Tinédzser-dal hozta meg, de a többi dal is népszerű lett a közönség szempontjából. Átlagban havi negyven előadást játszottunk telt házak előtt. Volt olyan, hogy egy hatszáz fős faluban, háromszor töltöttük meg a kultúrházat, mert a környékről mindenki beáramlott. Nagyon népszerű volt a zenekar.”