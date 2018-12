November 23-ától december 28-ig számtalan különféle programmal várja az érdeklődőket az Advent Budapesten téli fesztivál és karácsonyi vásár a Városháza parkban. Az egyik főszervező, a Szabad Tér Színház igazgatója, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője, Bán Teodóra szerint már most nagyon népszerű a rendezvény. A siker titka a családiasság, a gyerekközpontúság, állítja, és az, hogy nem egy lélektelen üzleti vállalkozásról van szó, hanem egy helyről, ahol megállhatunk, és odafigyelhetünk a másikra. Interjú.

A Szabad Tér Színház immár hagyományosan, hatodik alkalommal rendezi meg az Advent Budapesten téli fesztivált és karácsonyi vásárt. Milyen programokkal várják idén a látogatókat?

Mielőtt erre rátérnék, érdemes tisztázni, hogy mi a helye, pozíciója, feladata a rendezvénynek. A Vörösmarty téri vagy a Szent István Bazilika előtti karácsonyi vásár, mondhatjuk azt, hogy – és ezért senki nem fog megvetni engem –, elsősorban a külföldieknek és a turizmusnak az attrakciója. A Városháza parki adventet azonban minden tekintetben a budapestieknek csináljuk. A feladataim, célkitűzéseim között számomra elsődleges, hogy olyan tartalmakat hozzunk létre, alkossunk, szervezzünk – kulturális területen –, amelyeken keresztül a magyarságunkat, a magyar szellemi értékeket be tudjuk mutatni, és ehhez megtaláljuk azokat a szereplőket, mind a színház, mind a zene, mind a képzőművészet területéről, akiknek a segítségével fel tudjuk hívni a figyelmet a főváros értékeire.

A programok tekintetében elsősorban a gyerekekre, a családokra fókuszálunk, és számomra rendkívüli érzés, hogy részt vehetek valamiben, ami a gyerekek közelében lévőket, a szülőket, tanárokat is megszólítja. Azért hangsúlyozom ezt ki, mert több mint ezer gyerek érkezik hozzánk az alatt az 5 hét alatt, amíg a rendezvény zajlik. Pici ovisokat, kisiskolásokat hoznak ki a felnőttek, mi pedig olyan programokkal készülünk, amikkel az életre, az élet értékeire tanítjuk őket. És persze mindebben helyet kap a karácsonyra való készülődés is.

A fesztiválnak ez a küldetése, a feladata; nem egy üzleti vállalkozás, ami engem nagyon jó érzéssel tölt el.

Ha jól sejtem, nem véletlen a rendezvény gyerekközpontúsága, hiszen idén a téli fesztivál és karácsonyi vásár a Családok évéhez kapcsolódik.

Igen, a legfontosabb programokat a gyerekekre építettük rá. Hétköznap délelőttönként, kora délutánonként a kicsiket fogadjuk a Városháza park hüttéjében, esténként pedig amatőr művészeti iskolákból érkező gyerekek lépnek fel. Nem az a lényeg, hogy közönségük legyen, ők maguk a közönség, az osztály, a szülők; magyarul egy olyan közösségi tér működik, ahol évről évre jól érzik magukat az ide látogató fiatalok. Egyébként amatőr csoportok is jönnek, akiknek a tagjai nem feltétlenül gyerekek – olyan kórusokról, zenei együttesekről beszélek, akik örömből zenélnek, örömből vannak együtt. Azt gondolom, a szeretet ünnepe konkrétan erről szól, hogy legyen időnk megállni, odafigyelni egymásra, hiszen így mi magunk is többet kapunk a másiktól. Úgy tűnhet, hogy ezek csak lózungok, de nem azok, mert a legtöbb ember titokban arra vágyik – persze nem mondja ki, mert nem divat, de –, azt a közeget keresi, ahol jól érzi magát.

Ezek tehát a fő programok, a gyerek- és az amatőr programok, a már nagyobb iskolások kulturális eseményei zenével, színházzal, egyebekkel. Pénteken és szombaton este a felnőtteknek kedvezünk koncertelőadásainkkal, de a szombat és a vasárnap délelőtt szinte végig megint csak a gyerekeké. Indítottunk egyébként egy könyvcsereakciót is a vásár fűtött hüttéjében, nyitvatartási időben. Aki hoz egy könyvet, elvihet egy másikat. Úgy látjuk, nagyon szeretik, sok család csak és kizárólag olvasni vagy könyvet cserélni jön ki.

A célunk tehát, hogy folyamatosan aktívan tartsuk a gyerekeket, pont úgy, ahogy egy család tenné. Ilyenkor mi egyébként is úgy tekintünk magunkra, mint egy nagy családra, aminek az egész főváros a tagja.

A családiasság mellett a másik fontos kulcsszó a Városháza parki adventtel kapcsolatban a környezettudatosság, a környezettudatos karácsony. Mit jelent ez a gyakorlatban?

A FŐKERT Nonprofit Zrt.-vel most már hatodik éve rendezzük meg a környezettudatos karácsonyfa-díszítést. Óvodáknak, iskoláknak viszünk ki egy karácsonyfa alakú, zöldre festett, állvánnyal felszerelt falapot, amit aztán a gyerekek környezettudatos, természetes tárgyakkal ékesítenek fel. Itt, a Városháza parkban állítjuk ki a kész alkotásokat, jelenleg kb. 140 darab látható, ami azt jelenti, hogy 1000 fölötti a résztvevők száma. Az elkészült fákra egyébként szavazni is lehet, és bár minden „versenyző” kap ajándékot, a 3-4 legszebben sikerült művet kiemeljük, jobban díjazzuk. A gyerekeket különböző fővárosi cégek – mint például a FŐKERT, a Fővárosi Állat- és Növénykert, a gyógyfürdők, az FKF, a BKK és a Szabad Tér Színház – lepik meg nyári eseményekre szóló jegyekkel, állatkerti belépőkkel, de részt vehetnek különböző foglalkozásokon, és kaphatnak ajándékcsomagokat is. Tehát mindenki kap és készít is ajándékot.

Pontosan milyen üzenetet szeretnének közvetíteni a környezettudatosság hangsúlyozásával?

Fontos, hogy a gyerekek tudják, hogyan kell egészségesen élni, mi az, amit megeszünk, és mi az, amit nem. Mi az, ami körülvesz minket, mi az, ami ártalmas lehet az életünkre. Persze, nekik egyelőre még nehéz elmagyarázni, hogy mi történhet 10-15 év múlva a világgal, de azt gondolom, hogy a természetes anyagok használatával, azzal, hogy ők maguk készítenek ajándékot, fontos dolgot tanítunk meg nekik. Egyébként ez nem újdonság, évezredekkel ezelőtt ugyanígy cselekedtek az emberek, falun még mindig értékesebb az az ajándék, amit valaki saját kezűleg készít, és nem az áruházban vesz meg. Ennek az újragondolása, újbóli bevezetése nagyon fontos.

Hogy látják, mennyire mozgatja meg az embereket a rendezvény?

Szerencsére kijelenthetjük, hogy már most rendkívül népszerű. Ingyenesek a programok, itt nem az a lényeg, hogy vásároljanak, költekezzenek a látogatók, hanem az, hogy együtt legyenek, foglalkozzanak egymással.

Szépen, kalákában összeállunk, és a városért vagyunk mindannyian.

Van olyan program idén, ami az előző évekhez képest újdonság, igazi különlegesség?

Mindig, minden új, mert mindig, mindenki új, a gyerekek, a közreműködők, és még sorolhatnám. De azért az ünnepre való készülődés során, úgy gondolom, ismételhetőek a fontos dolgok, mert így válnak természetessé, magától értetődővé.

A Szabad Tér Színház szervezi a Budapesti Nyári Fesztivált is, a következő, 2019-es eseménnyel kapcsolatban pedig készültek egy karácsonyi ajándékkal a kultúrakedvelőknek. Mesélne erről egy picit?

Be lehet nálunk szerezni egy ajándékkártyát, amelynek a tulajdonosa a rajta lévő összegből szabadon válthat jegyet a Margitszigeti és a Városmajori Szabadtéri Színpad 2019-es nyári évadának előadásaira. A kártyabirtokos klubtagunk, pártoló tagunk lesz, ez pedig különféle kedvezményekre jogosítja fel a későbbiekben. Az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ezeknek köszönhetően vagyunk egyre népszerűbbek a közösségi oldalakon, ezért fogadunk egyre több – tavaly például több mint 100 ezer – vendéget nyáron a két szabadtéri színházunkban. Komoly feladat, hogy a közönség elégedett legyen.

Milyen előadások közül válogathatnak az érdeklődők?

Két nagy nyári színháza van a fővárosnak, a margitszigeti és a városmajori – ezt azért hangsúlyozom ki, mert sehol máshol nem épült meg csak azért nyári színház, hogy színházként funkcionáljon. Fesztiváljellegű kulturális helyszín létezik, de olyan, amely kifejezetten színháznak épült, nem. Erre nagyon büszke vagyok, és úgy gondolom, kiemelt szükség van rá. A jövő évi program egyébként igazán színes lesz a Budapesti Nyári Fesztiválon! Jön hozzánk Vittorio Grigolo, aki rendszeres vendége a világ legnagyobb operaházainak, koncerttermeinek. Láthatja a közönség Pietro Mascagni egy felvonásos operáját, a Parasztbecsület-et, a Bajazzók-at, Ruggero Leoncavallo két felvonásos operáját, illetve a Turandot című kiváló Puccini-művet is, José Curával. És mivel az Operettszínházzal nagyon jó az együttműködés,

lesz egy nagyszabású operettbemutatónk is: az új igazgatóval, Kiss-B. Atillával megállapodtunk, hogy közösen színpadra állítjuk Kálmán Imre Csárdáskirálynő-jét.

A barbár éjszakák című kortárs, de folklorisztikus előadást egy csodálatos táncegyüttes prezentálja, illetve fellép Novoszibirszk legjobb társulata, ők egy fehér balettet (ahol a figyelem a női táncosra irányul – a szerk.), a Giselle-t hozzák el nekünk. Ezenkívül egy gyönyörű férfiakból álló, grúz állami táncegyüttes előadása, és filmzenekoncert is szerepel a repertoárban; utóbbinál ismert és már befutott hollywoodi sztárok filmjeit gyűjtöttük össze, és nagyszimfonikus zenekarral adjuk elő.

Van esetleg személyes kedvence, amit különösen ajánlana, amire mindenképpen beülne?

Én mindegyikre beülök, ott vagyok a próbákon, a világítópróbákon, az érkezésen, az előadáson. (nevet) Talán inkább utólag mondanám azt, hogy melyik volt az, amelyik maradéktalanul nagy örömet szerzett, mert egyelőre mindegyik ugyanolyan kedves, mindegyiket egyformán ajánlom. Az olyan előadásokat természetesen évről évre megjegyzem, amikben élményszerűen is részesülni tudok, amik meglepnek és mély, maradandó emléket ébresztenek bennem.