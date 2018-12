Világhírű énekes formáció jön Budapestre

A világhírű a cappella együttese, a Naturally 7 érkezik Budapestre 2019-ben.

A világhírű a cappella formáció, a Naturally 7 együttes március 2-án kezdi meg pontosan egyhónapos európai turnéját, majd visszatérnek az Egyesült Államokba, ahol a tavasz második felében végigkoncertezik Amerikát. Budapesten március 27-én lépnek fel a MOM Sportban.

A Naturally 7 turnéjával legújabb albumát, az idén kiadott Both Sides Now-t támogatja meg. Erre olyan dalok kerültek, mint Antonin Dvorak Going Home-ja, Roberta Flack The First Time Ever I Saw Your Face-je vagy Sting Shape Of My Heart-ja. Az album alkotása pedig Joni Mitchell dala, a Both Sides Now. Az albumon van saját szerzemény is, többek között a Caught in the Moment. A zenekart a koncerteken a Pentatonix együttes tagja, Kevin Olusola csellón kíséri. Az lesz az egyetlen valódi hangszer, a többi már a 7 énekes torkán múlik. A siker nem most kezdődött a formáció életében. Korábban már Michael Bubléval volt közös, világ körüli turnéjuk, amelyen 25 országban, 467 koncerten több mint 4 millió nézőnek énekeltek.