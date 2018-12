Két évvel ezelőtti telt házas koncertje után 2019-ben visszatér Passenger az Akvárium Klubba.

Két év után, 2019-ben újra fellép az Akváriumban Passenger, azaz Mike Rosenberg, aki a Let Her Go című számával 2012-ben lett világhírű. Sokat elárul a sikeréről, hogy azót a dalhoz készített videóklipet már több mint 2 milliárdan indították el a YouTube-on, emellett pedig számos díjat is hozott már az énekesnek.

Passenger 2016-ban telt ház előtt játszott az Akvárium Klubban, most pedig visszatér. Nyár végén jelent meg tizetik albuma Runaway címmel, és az Akváriumba is elsősorban ennek az anyagával érkezik.

Zenéjében mindig is benne volt a popos, rádióbarát, toplista vezető (Young As The Morning, Old As The Sea - 2016), és a magába forduló, visszafogottabb énekes-dalszerző is (The Boy Who Cried Wolf - 2017), az új album azonban újra inkább a nagyhatású, kórusokkal teli, slágeres oldalához tartozik. Korábban azt mondta róla, „vannak, akik szerint, ha azt mondom valamire, hogy popos, akkor káromkodok. Pedig ez csak annyit jelent, hogy egy dallam fülbemászó. Hát, az én kedvenc számaim mind fülbemászóak.”