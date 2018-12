Gyerekei miatt kezdte az egészet, nem gondolta, hogy idáig jut

David Duchovny csupán azért kezdett zenélni, hogy jó példát mutasson a gyerekeinek. A színész jövő februárban koncerezik Budapesten.

A leginkább színészként ismert David Duchovny már néhány éve gitározik, ami mellé jött az ének, és az egész zenei érdeklődése végül egy együttesben csúcsosodott ki. Ezzel a formációval jön Duchonvy Budapestre, a MoM Sportba, ahol fecruár 11-én adnak koncertet. A színész Duchovny egyébként gyerekei miatt kezdett bele a zenélésbe. Nemrég a Story Magazinnak adott interjút, amiben elmondta, hogy mi a válása környékén miért is kezdett bele valami olyanba, amihez lényegében semmi köze nem volt korábban.

„A lányom és a fiam akkoriban már általános iskolások voltak, és szerettem volna segíteni nekik a tanulásban. Meg akartam mutatni, hogy a tanulás egy hosszú folyamat, és bár előfordulhatnak hibák, az úton mindenképp végig kell menni, bármilyen nehéz is. Kívülálló mesélőként hiteltelen lettem volna, hiszen a gyerekeim engem kizárólag tudatosan cselekedni és dolgozni láttak, tanulni soha. Épp ezért kerestem valamit, amiben én is ügyetlen kezdő vagyok, hogy a lányom és a fiam szeme láttára a semmiből építsek várat” – mondta Duchovny. A tanulás általános folyamatának bemutatása mellett a Duchovny titkon azt is szerette volna, ha gyerekei megtanulnak valamilyen hangszeren játszani, és ez meg is történt: „ma már jobban gitároznak, mint én, büszke vagyok rájuk”.