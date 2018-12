Óriási munkával készül a költözésre a Néprajzi Múzeum

Tavaly december óta zárva tart a Néprajzi Múzeum, ám ez nem jár tétlenséggel. Gőzerővel készülnek a köztözésre.

2019-ben készül el a Néprajzi Múzeum új épülete a Liget Budapest Projekt keretében. Az épület a látványtervek alapján már megkapta Európa, majd néhány órával később a világ legjobb középületének járó díjat is december elején. A Néprajzi Múzeum tavaly decemberben zárt be a Kossuth téren, és a kívülről csendesnek tűnő épületben azóta is mindenhol, még a jól ismert kiállítási terekben is gőzerővel folyik a műtárgyak költözésének előkészítése. Minden műtárggyal ugyanúgy kell bánni. Minden egyes darabot kézbe kell venni, meg kell tisztítani, azonosítani, befotózni kell. A nagyságrendet elképzelni is nehéz: körülbelül 250 ezer tárgy, valamint az archívumi adattárban őrzött dokumentum, fénykép és negatív fog megmozdulni a következő időszakban.

A muzeológusok, állományvédelmi szakemberek, nyilvántartási dolgozók, gyűjteménykezelők csoportjai szoros együttműködésben, feszes projektterv mentén dolgoznak.

„Elhasználtunk majdnem 200 csomag pormaszkot, 550 pár gumi- és cérnakesztyűt, 1 000 négyzetméter molinóvásznat és még egyszer ennyi műanyag takarófóliát. Megmásztunk fejenként 2 400 lépcsőfokot és megittunk úgy 660 csésze kávét. [...] Csak idén 110 000 műtárgyra került fel QR kód, és legalább 46 000 digitális fényképfelvétel készült el. Mechanikusnak tűnő, „favágó" munka zajlik, miközben lehetséges, hogy olyan tárgyakat veszünk kézbe, amelyek 40 éve mozdulatlanul pihentek” – mondta az elmúlt évről Shleicher Veronika, a Gyűjteményi Főosztály vezetője.

Közben a Néprajzi Múzeum új Gyűjteményi Központja a Szabolcs utcában lassan elkészül. A világszínvonalú bázison a raktári funkciót hatékony helykihasználást biztosító korszerű tárolási rendszerekkel több mint 10 ezer négyzetméteren alakítják ki. Eközben egy nagyszabású rendezési munkálat fejeződött be Törökbálinton, a Néprajzi Múzeum 3 egységből álló jelenlegi külső raktárbázisán. Itt található többek között a teljes bútor és világítóeszköz gyűjtemény, a rítus és szokásgyűjtemény és az egyházi gyűjtemény darabjai, de a mesterséggyűjtemény, építkezésgyűjtemény, közlekedés gyűjtemény tárgyait is itt őrzik immáron 30 éve. Az elmúlt időszakban több mint 13,000 tárgyat készítettek fel a szakemberek a költözésre.