Rajhona Ádám 75 éves lenne

Az erdélyi színész, Rajhona Ádám alapítója volt 1982-ben a Katona József Színháznak, előtte 1975-től Kaposváron játszott, mindkét helyen számos kiváló színésszel és rendezővel dolgozhatott együtt. Legendás előadások szereplője volt, és az ő alakjához kötődik a magyar filmtörténet legalább három ikonikus jelenete. Az Egészséges erotiká-ban ő rázza a kefírt. A Roncsfilm-ben ő kap lángra az olajkályhától, mire Badár Sándor csak azt tudja ismételgetni: „Ég a fater!”. A Megáll az idő-ben pedig Rajhona Ádám a tajtékzó, kopasz igazgatóhelyettes, Rajnák, aki Pierre kezéből kicsavarja az iskolarádió mikrofonját.

Rajhona Ádám (1943–2016) Marosvásárhelyen született, itt szerzett színészdiplomát 1966-ban. A temesvári színház tagja lett, egyre jelentősebb szerepeket kapott, de mégis úgy érezte, hogy a hetvenes években magyar színészként Romániában nem nyílnak meg előtte fényes távlatok. Ebben kétségtelenül igaza volt. Ráadásul a romániai diktatúra nemcsak érvényesülni nem hagyta az embert, de azt sem könnyen engedte meg, hogy másik országban próbálkozzon. 1975-re oldódott meg, hogy Rajhona Ádám évadot tudott kezdeni a kaposvári színházban. Nagyon jól jártak egymással. Az évről évre erősebb társulat talált egy Magyarországon addig ismeretlen, új arcot, akire rögtön főszerepeket lehetett osztani. Rajhona Ádám pedig megkapta a sorstól, ami Temesvárról nézve lehetetlennek tűnt: a szakmai előrelépést. Komor István 1969-től főrendezőként, 1971-től igazgatóként kezdett el fiatal rendezőknek nagyobb teret adni Kaposváron, az ő halála után Zsámbéki Gábor folytatta a műhelyépítés munkáját. A szolnoki színház igazgatója 1959 és 1971 között Berényi Gábor volt, ő szerződtette 1968-ban friss diplomás rendezőként Székely Gábort. Amikor Berényi Gábor a budapesti József Attila Színház főrendezője lett, Székely Gábor követte őt az igazgatói székben. A hetvenes években két fiatal igazgató körül két, egyre biztatóbb eredményeket felmutató vidéki társulat alakult ki. Ennek alapján született meg a kultúrpolitikai döntés, hogy a Kaposváron és Szolnokon felhalmozódott tapasztalatokat és energiákat lehetne felhasználni a Nemzeti Színház megújítására. A Nemzeti Színház nem akármilyen erőkből álló társulattal rendelkezett, ennek tagjai meglehetősen vegyes érzésekkel fogadták a „kinevezetteket”. Zsámbéki Gábor és Székely Gábor megkapták a lehetőséget, hogy jól bevált embereikből is szerződtethettek a Nemzeti Színházhoz tagokat. Rajhona Ádám Kaposváron maradt, így nem volt részese a Nemzeti felemásra sikerült időszakának, amelynek színházszakadás lett a vége. Kaposváron a maradókkal és új emberekkel Babarczy László folytatta a munkát.

Rajhona Ádám kaposvári címszerepei közé tartozik Csehov, Molière és Shakespeare egy-egy remekműve: Ivanov (1977), Don Juan (1979), III. Richárd (1982). Számos mellékszerep mellett minden évre jutott legalább egy főszerep is. Sütő András: Csillag a máglyán (Kálvin János, 1976), Móricz Zsigmond: Rokonok (Kopjáss István, 1978), Shakespeare: Szentivánéji álom (Theseus és Oberon, 1980), Kleist: Az eltört korsó (Ádám bíró, 1980), Molière: A nők iskolája (Arnolphe, 1981). Rajhona Ádám a kaposvári színház vezető színészeként visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a Katona József Színházból. A Nemzeti Színház frissen felújított kamaraszínházában kapott lehetőséget Székely Gábor és Zsámbéki Gábor, hogy egy új társulatot szerződtessenek. 1982-ben ritka erős színészgárda gyűlt össze az ő hívásukra, ennek csak az előnyeit élvezhette a közönség. A hátrányait viszont a társulat tagjainak és vezetőinek kellett valahogy kezelniük. A nyolcvanas években még nem létezett szabadúszó színész, mindenki elsősorban anyaszínházától várta a jó szerepeket. A Katonában gyakorlatilag megalakulása pillanatában elindult egyfajta erózió, a kedvükre való szerepre megítélésük szerint túl régen váró, türelmetlen színészek kezdtek elszállingózni. Rajhona Ádám olyan híres előadásokban szerepelt, mint például Az imposztor vagy A revizor (utóbbiban aztán a Vígszínházban is játszott), és a nem kifejezetten főszerepei is sokfélék és terjedelmesek voltak, de háttérbe szorítva érezte magát, hiányzott neki az a bizalom, hogy kifejezetten rá épüljön egy-egy produkció. 1989-ben sértődötten távozott a Katona József Színházból, sőt még a színészi elhivatottsága is megrendült egy rövid időre, pedig ekkor már számos siker volt a háta mögött filmes és televíziós munkákban is.

Rajhona Ádám kiváló képességű és univerzális színész volt, aki mégis végigelégedetlenkedte az életét. Nemcsak a maximalizmusa miatt. Vígjátékban nagyszerűen komédiázott, komoly művekben súlyt tudott adni a figuráknak. Viszont több rendező szerint nem volt hőstípus. Egyfajta naivitás sohasem fog kiveszni a közönségből: értékeli ugyan a színészi remeklést, de érzelmileg jobban vonzódik a pozitív figurákat játszó művészekhez. A Rajhona Ádámban feszülő óriási energiákat a rendezők gyakran használták fel másokat elnyomó, sőt terrorizáló figurákhoz. Rajhona Ádámnak néha elege lett az ügyeletes agresszív szerepéből, pedig nagy műgonddal tudta megformálni a mindenféle fajta zsarnokokat. Létezik a karakterszínész típusa, akit fizikai alkata, habitusa bizonyos típusú figurákra predesztinál. Rájuk is nagy szükség van a színházak és filmek világában. Kellő szakértelem birtokában be is látják, hogy milyen lehetőségek vannak nyitva számukra. A középső hátvédként sikeres focista egy idő után már nem álmodozik arról, hogy ő lesz a gólkirály. Rajhona Ádám nem volt karakterszínész, viszont nem érezte, hogy univerzális színészként nagy teherbírásának és rendkívül precíz színpadi munkájának megfelelően alakult volna a pályája.Tudta, hogy van olyan jó, mint akiket nála jobban sztrárolnak. Szerencsére hamar átlendült azon az életközepi válságon, amikor még a színészettel is fel akart hagyni, és új színházi kihívásokat keresett. Veszprémben, Kecskeméten, majd a Thália Színházban játszott, a tőle megszokott széles palettán komor időket megidéző történelmi darabokban ugyanúgy, mint Ion Luca Caragiale vagy Molnár Ferenc vígjátékaiban. A manipulátorok specialistájaként 1993-ban Kecskeméten eljátszotta Molière Tartuffe-jének címszerepét.

Berényi Gábor 1982 és 1992 között nagyon jó stratégiai érzékkel igazgatta a Játékszínt, amelynek nem volt saját társulata. Így volt egy hely azoknak a színészeknek, akik éppen elégedetlenek voltak anyaszínházukkal. Rajhona Ádám is többször játszott itt. A Hattyúdal című film színpadi változata a Villa Negra címet kapta, a főszerepek másnak jutottak, de Rajhona Ádám bemutathatta azt a bravúrt, hogy egy este öt különböző mellékszerepet is eljátszott. Hasonlóan öt figurát formált meg Eugène Ionesco Haldoklik a király című darabjában, egy katonás produkcióban. (A magyar színháztörténet egy előadáson belüli átváltozási rekordját az 1956-os forradalom után a József Attila Színházba száműzött Sinkovits Imre tartja, A három testőr színpadi változatában tizenhét mellékszerepet játszott.) 1990-ben a Játékszín a Bánk bán-t mutatta be, Rajhona Ádámmal a címszerepben. Élete utolsó két évtizedére aztán a Vígszínházban talált otthonra Rajhona Ádám, a megfelelő korba érve egyaránt magabiztosan hozta a zsörtölődő, kellemetlenkedő és az életet bölcs belátással szemlélő öregembereket is.

Számos más előadás mellett részese lehetett egy nagyon hosszan futó produkciónak is. A stúdiószínház kis terében mutatták be 2006-ban Az élet mint olyan-t, hiszen csak három szereplője van és a szerzőjének neve nem mond túl sokat a magyar közönségnek. Ezek praktikus szempontok. Nem számolt viszont a Vígszínház egyrészt a szerző (Hanoch Levin), másrészt a három színész (Kútvölgyi Erzsébet, Kern András, Rajhona Ádám) hatalmas élettapasztalatával, amelynek köszönhetően óriási sikert aratott az előadás. Életében utoljára Az élet mint olyan-ban lépett színpadra Rajhona Ádám 2015. november 22-én, egyre súlyosbodó betegsége miatt Márton András vette át tőle a szerepet.

Rajhona Ádám életműve tiszteletet parancsoló, csak a magyarországi pályája során száz fölött van a színházi szerepeinek és a mozgóképes munkáinak a száma is. Pontos, megbízható színész volt Rajhona Ádám, szívesen hívták filmekbe, tévés munkákba is. Az új arcokat kereső Bacsó Péter már Temesváron felfigyelt rá, szerepet adott neki a Jelenidő című filmben. Kern András viszont főleg vígszínházi munkákban összecsiszolódott színészekre osztotta legutóbbi filmjének, a 2016-os Gondolj rám-nak a szerepeit. Rajhona Ádám sem maradt ki, utolsó munkája a főszereplő Kern Andrást huszonöt éve szapuló, undok após hálás szerepe lett. Ahogy már említettük, Rajhona Ádámnak emlékezetes pillanatai vannak három filmtörténeti jelentőségű produkcióban: Megáll az idő, Egészséges erotika, Roncsfilm.

A Megáll az idő (1982) Gothár Péter filmje Bereményi Géza forgatókönyve alapján. Az 1963-ban játszódó történetben egy középiskola pártbizalmi igazgatóhelyettese Rajhona Ádám: kopaszra nyírt, szadista hajlamú, nagyon eltalált figura. Egészen félelmetes. A Rajnák nevet az egykori Budai Ifipark hírhedt igazgatójáról kapta, aki birkózókat használt verőembernek (akik ok nélkül is ütöttek) és börtönbe került sikkasztásért. Egy ritkán emlegetett filmben is kiskirályként uralkodó iskolaigazgatót játszik Rajhona Ádám. Pedig érdekes kísérlet, sötét humorú alkotás az 1989-ben készült a Tanmesék a szexről. Szex is van benne, de a két történet középpontjában az áll, hogy a kommunizmusban fiatalként milyen reménytelen dolog lakáshoz jutni. Mindkét történetet nagyjából ugyanazok a színészek játsszák el, Rajhona Ádám technikai tudását mutatja, hogy ő él azzal a lehetőséggel legjobban, hogy két teljesen különböző figurát formáljon meg. A szocialista társadalom legalsó vezetői rétegéhez tartozó, beosztottjait a végsőkig megalázó ember mindkét szereplő, de más anyagból vannak gyúrva, más a testtartásuk, a nézésük. Felmerült már, hogy milyen finom munkát végzett az agresszorok megformálásánál Rajhona Ádám, sokszor kérték fel erre, mégsem ismételte önmagát, nemhogy egy filmen belül, de különböző filmekben sem, például: Megfelelő ember kényes feladatra, Hajnali háztetők, Sztálin menyasszonya. Volt azért olyan film is, ahol Madaras Józsefnek jutott a despota iskolaigazgató, a Pókfoci-ban (1977) Halász Judit és Rajhona Ádám kifejezetten jószándékú tanárházaspár. Halász Judit figurája karakánabb, Rajhona Ádámé bizonytalanabb, meg is törik a presszió alatt.

Tímár Péter először a filmtrükkök szakemberévé képezte magát, sok film viseli magán a keze nyomát. 34 évesen szerezte meg végül operatőri diplomáját, és úgy igyekezett magának minél gyorsabban munkát szerezni, hogy írt egy forgatókönyvet, de ragaszkodott hozzá, hogy ő lehessen az operatőre is. Legnagyobb meglepetésére megkapta a rendezés lehetőségét. Az alapötlet nagyszerű, de hogy az egyetlen ötlet másfél órányi, nagyjátékfilmes időn keresztül kitartson, ahhoz az is kellett, hogy Tímár Péter abszurd világot teremtett a dialógusokkal és a képi világgal az Egészséges erotiká-hoz. Szorongva várta az elsőfilmes rendező, hogyan fognak bizarr ötleteire reagálni a felkért neves színészek. A vérbeli komédiás Rajhona Ádám, Koltai Róbert, Haumann Péter, Mikó István azonnal vették a lapot és ömlöttek belőlük a további ötletek, nagy kedvvel dolgoztak végig a forgatás alatt. A kefír emlékezetes felrázása egyébként a műszaki stáb egyik tagjának az idegesítő szokása volt, így került bele a filmbe. De ahogy megvolt, Rajhona egyből mindenféle ötlettel állt elő kefírügyben, következetesen végigviszi a motívumot. Egyébként alaptalan volt a félelem, hogy Rajhona Ádám az abszurddal nem tud majd mit kezdeni, hiszen kaposvári éveiben Samuel Beckett, Harold Pinter és Witold Gombrowicz darabjaiban is játszott. A gondosan összeállított repertoárban történelmi és modern klasszikusok, illetve kortárs szerzők egyaránt szerepeltek. Az Egészséges erotiká-ban mindenki kitett magáért, de Rajhona Ádám hozta ki a legtöbbet az abszurd helyzetekből, és az ő alakítása a legkidolgozottabb, tele apró megfigyelésekkel, hogy milyenek is voltak a hetvenes-nyolcvanas évek feladatukra teljesen alkalmatlan, simliskedő alsószintű vezetői. A Tanmesék a szexről 1989 elején már kicsit elkésett a rendszerkritikával és nem is olyan bátran abszurd, mint az Egészséges erotika. Ezen az őrült filmen elröhögcsélt mindenki 1985-ben, pedig még létezett az a rettenetes történelmi képződmény, aminek örökre emléket állít. Az egykori mezőgazdasági termelőszövetkezetek elsősorban a férfiaknak tudtak munkát adni (a traktoroslányok ötvenes évekbeli romantikája már a múlt ködébe veszett), az úgynevezett tsz-melléküzemágakban a falusi nők végeztek megalázó rabszolgamunkát nevetségesen alacsony bérért és termeltek eladhatatlan könnyűipari termékeket. Mivel magának az egész tsz-melléküzemágnak semmi értelme nem volt az égvilágon, ezért vezették ilyen pitiáner alakok, mint amilyet Rajhona Ádám nagy szakmai igénnyel megformált.

1985-ben még egy „képzetlen” filmrendező lehetőséghez jutott. Bereményi Géza valamilyen keretmaradvány összegéből megrendezhette első filmjét. A tanítványok a zseniális Eperjes Károly nagy bravúrja két teljesen különböző figura megformálásával, akik nem véletlenül hasonlítanak egymásra. A főszereplőt játssza a negyvenes években, saját hangjával. A nyolcvanas években játszódó jelenetekben Eperjes Károly már a főszereplő fiát alakítja, a fiatal Gulácsi Ferenc szinkronhangjával. A megöregedett főszereplőt Eperjes Károly saját édesapja játssza, neki viszont színész fia kölcsönöz egy öreges szinkronhangot. Egyáltalán nem zavaró a technikai csűrcsavar, nagyon erős hatása van, hogy a fiatal és az idős apa meg a fia így hasonlítanak egymásra. A tanítványok-ban is fontos szerep jutott Rajhona Ádámnak, ő alakítja gróf Teleki Pál miniszterelnököt, aki később öngyilkos lett. A méltatlanul keveset emlegetett, kiváló Gelley Kornél (1932–1989) pedig Magyary Zoltán professzort. Két tiszta szándékú, elveihez a végsőkig hű ember feszül egymásnak. Más korszak más minőségű emberei a ládagyári nőket kukkoló senkikhez képest. Még egy értékes alkotáson dolgozott 1985-ben Rajhona Ádám. Bevált módszer volt, hogy a jól sikerült színházi előadásoknak elkészült a tévéjáték változata is. Gothár Péter 1982-ben rendezte a kaposvári színházban Szomory Dezső Hermelin című darabját. 1985-ben a Magyar Televízió műtermeiben szintén ő készítette a tévéjátékot is, szinte azonos szereposztással. A közben színházat váltó Rajhona Ádám együtt dolgozhatott régi kollégáival.

Szomjas György 1989-ben készült Roncsfilm-jének még annyi története sincsen, mint az Egészséges erotiká-nak. A jobbnál jobb színészek népes gárdája szórakoztat minket szkeccsek sorozatával. Mielőtt felgyulladna, Rajhona Ádám is jól odateszi magát az agressziókavalkádban. 1992-es A nagy postarablás, ennek a szórakoztató vígjátéknak egyértelműen Rajhona Ádám a főszereplője, ő irányítja a nagy svindlit: egy héttel a igazi nyitás előtt megtévesztően valóságosan működtetnek egy postahivatalt az új lakótelepen. Koltai Róbert Szamba (1996) című filmvígjátékában keserédes nosztalgiával idézi fel színművészetis éveit és pályakezdését. Telis-tele van kaposvári kötődésű színészekkel, Rajhona Ádám sem maradhatott ki. Megrendítően játssza az idős színészt, akinek eltelt az élete, mire észbe kapott. Már csak annyit szeretne, hogy valakinek elmondhassa a színészbüfében Babits Mihály egyik kiábrándult szonettjét, de erre sincsen elég ereje.

Mivel Rajhona Ádám erős jelenlétű, mindig stabilan jól teljesítő színész volt, számos tévésorozat készítőinek jutott eszébe egy-egy kisebb szerep kapcsán az évtizedek során: Linda, Angyalbőrben, Privát kopó, Família Kft, A Szórád-ház, Kisváros, Állomás. Szintén nem minden esetben a színművészet csúcsát jelenti, de Rajhona Ádám még egy dologban igen jó volt: a szinkronban. Aki tévét néz, naponta hallhatja az ő jellegzetes, kissé rekedtes hangját. Több mint háromszáz szinkronszerepe volt. A szinkronban gyorsan, pontosan kell dolgozni, Rajhona Ádám tökéletes technikai felkészültségét mutatja, hogy ennyit foglalkoztatták. A Hamlet-ben színpadon nem játszott soha, de két filmben is az ő hangján szólal meg Polonius: Franco Zeffirelli és Kenneth Branagh Shakespeare-feldolgozásában is. Örök klasszikus A jó, a rossz és a csúf, hogy ilyen élvezetes, ahhoz hozzájárul Rajhona Ádám mint a „csúf” hangja. Minden karácsonykor kötelező a tévéknek műsorra tűzni a Reszkessetek betörők-et, ebben is lehet Rajhona Ádám hangját hallani. A Gyűrűk Ura-trilógia is klasszikussá érett, Rajhona Ádám hangján zsörtölődi végig az egészet Gimli, a törp. Christopher Lloydot tizennégy filmben szinkronizálta Rajhona Ádám, ebből három a Vissza a jövőbe-trilógia professzora. Összenőtt még Gene Hackmannel (tizenkét film) és Tommy Lee Jones-szal is: tíz film, köztük a MIB – Sötét zsaruk vagy például a Veszett vad. Ez egy akciófilm, ami igen valóságosan és kiábrándítóan mutatja be az ellenséges vonalak mögötti bevetéseket. Nyilván nem bíbelődtek sokat vele, de mégiscsak olyan kaliberű színészek adják hozzá a hangjukat, mint Rajhona Ádám és Rátóti Zoltán (ő Benicio del Torót szinkronizálja), és nem spórolnak a színészi energiáikkal. Lehet panaszkodni a magyar szinkron romló állapotára, de ha egy Veszett vad-hoz Rajhona Ádám és Rátóti Zoltán erős színészi munkáját hallgathatjuk, akkor még mindig el vagyunk kényeztetve.