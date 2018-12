Már egy jó éve lecsökkentette az alkoholfogyasztást a legendás Rolling Stones gitárosa, és most be is jelentette, hogy kihúzta a dugót.

A Rolling Stones gitárosa, Keith Richards egy új, az együttes jövő évi turnéjáról szóló interjúban árulta el, hogy már nem iszik. A hír új, azonban a fogyasztás visszafogása már egy éve elkezdődött, ami azt jelenti, hogy Keith Richards 74 évesen találta ki, hogy változtat az életén.

Ahogy fogalmazott: „kihúztam a dugót”. Ez nem azt jelenti, hogy teljes absztinenciát vállalt volna, mert elmondta, hogyalkalmanként megiszik egy-egy pohár bort vagy sört. Richards egyébként azt mondta, nem nagyon vett észre változást magán, leginkább csak azt vette észre, hogy eggyel kevesebb cselekvés van a napi rutibnban. Igazából már kezdte rosszul érezni magát az ivástól, és elege lett. Az interjún ott volt vele a Stones másik gitárosa, Ronnie Wood is, aki viszont több változásról számolt be: „sokkal jobb vele dolgozni, sokkal szelídebb lett, és nyitottabb is az új ötletekre.” Wood amúgy már 8 éve tiszta, és elmondta, hogy mennyivel jobban érzi magát, amióta visszakapta az életét. Szerinte ezt Richards is kezdi érezni, ezért támogatni fogja a harcában.