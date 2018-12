Október végén annyira rosszul lett az egyik előadásán, hogy a szünetben rohammentő vitte el. A 48 éves Kálloy Molnár Péter azóta komoly életmódváltáson dolgozik, és szombaton visszatér a színpadra.

Kálloy Molnár Péter másfél hónapja, október végén lett rosszul az Operettszínház Luxemburg grófja című előadása közben. A szünetben már mentő jött érte, és a gyors vizsgálatok és ellátás után azonnal kórházba is vitték a 48 éves színészt. Kálloy Molnár Pétert több hétig tartották ben, és azóta szakemberek segítségével dolgozik a teljes életmódváltáson.

Az élet több területén kell változtatnia, mivel komoly figyelmeztetésnek tekinti a történteket. Többen segítik abban, hogy élete visszatérjen a régi kerékvágásba, és ahol lehet, javítson is a korábbi rutinon. „Járok egy tanfolyamra, ahol egy dietetikus és egy pszichológus segít abban, hogyan is kell tényleg életmódot váltanom. Amikor az embert az élet 48 évesen szembesíti egy olyan dologgal, amelyeket sokkal idősebbek szoktak átélni, az nem egyszerű... Úgy döntöttem, tanulok belőle, kihasználom az új esélyt. Nem tehetek mást.” A Blikknek adott rövid interjújában azt mondta, hogy egyelőre a dohányzás elhagyása tűnik a legnehezebbnek, ennek ellenére nagyon jól halad, mert amióta kórházba került, egy szálat sem szívott el. „Tizenhárom évig dohányoztam, de október 28-a óta egy szálat sem szívtam. Bevallom, minden változást jól viselek, könnyen lemondok akár a sertéshúsról vagy a koffeinról is, de a cigi nélküli élet nagyon nehéz. Most azzal csapom be a szervezetem, hogy a koffeinmentes kávé mellé a keverőpálcikát rágcsálom, bár a legjobb az lenne, ha a dohányzásra emlékeztető mozdulatot is elfelejteném.”

Kálloy Molnár Péter rehabilitációja annyira jól halad, hogy a színész szombaton tér vissza a Hatszín Teátrum Caveman című előadásában. Ami azért is nagy feladat, mert egyszemélyes darabról van szó. A felépülését rendszeres mozgással próbálja gyorsítani, de még jó ideig gyógyszert is kell szednie. „Központi helyre került a szobabicikli, és nagyon tetszik, hogy nemcsak én, hanem a család többi tagja is használja már. Szeretnék egy futópadot is, mert a kardióedzés szerves része lett az életemnek. Segít, és ezt nemcsak a lépcsőzésnél veszem észre, hanem az olyan, strapás darabokat is jobban bírom, mint az egyszemélyes Caveman vagy a S. Ö. R., amit szintén a Hatszínben játszunk majd.”