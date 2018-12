Aktív énekesi karrierje több 50 éven át tartott, három Grammy-díjat is kapott, de volt saját tévéshow-ja is a '60-as években. Csütörtökön meghalt Nancy Wilson énekesnő.

81 éves korában, csütörtökön meghalt Nancy Wilson egykori, nagyon sikeres énekesnő. Az 1937-ben született Wilson karrierje 50 évnél is tovább tartott, és külön érdekesség, hogy rengeteg zenei stílusban kipróbálta magát. Jazz kezdte, természetesen az R&B-t is kipipálta, de ugyanúgy szerette a popos vonalat is.

Nancy Wilson Ohióban nőtt fel, és zenei karrierjét csak a gimnázium után kezdte, 1956-ban. A Rusty Bryant's Carolyn Club Big Bandben kapott énekesi állást. 1959-ben pedig már New Yorkban élt, ahol napközben titkárnőként dolgozott, esténként pedig klubokban énekelt. Annyira jól menedzselte magát, hogy egy év múlva már szerződése volt a Capitol Recordsnál. Stílushatárokra fittyet hányó hozzáállását azzal magyarázta, hogy ő dalspecialista, nem pedig egy-egy stílus királynője. Igazán híres 1962-ben lett, amikor összeállt Julian „Cannonball” Adderley-vel, akinek tanácsára annak idején New Yorkba költözött – írja a The New York Times. Vele csinálták a nem túl fantáziadús nevű, Nancy Wilson and Cannonball Adderley lemezt. Ennek legnagyobb durranása a Save Your Love For Me című szám volt.

1964 és 1965 között négy albuma jelent meg, és mindegyik felkerült a Billboard Top 10-ébe. Három Grammy-díjából ebben a sűrű két évben kapta meg az elsőt. A zenélés és fellépések mellett többször szerepelt a tévében, sőt, saját műsora is volt, a The Nancy Wilson Show, ami '67 és '68 között futott. Karrierje alatt a három Grammy mellé egy Emmyt is kapott, és helyet kapott a Big Band and Jazz Hall of Fame-be is.