25 éve egy maroknyi színészcsapat úgy döntött, hogy színházat alapít Beregszászon. A teremben, ahol az első próbák zajlottak, még víz és fűtés sem volt, most hétfőn pedig átadták a magyar kormány támogatásával felújított beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházat.

Hétfőn ünnepélyesen átadták a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházat, amelynek felújítását a magyar kormány is támogatta. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy a 25 évvel ezelőtti ukrajnai körülmények egyáltalán nem voltak kedvezőek a színházalapításhoz. Gazdasági csőd felé tartó ország, bizonytalan politikai helyzet és kiszámíthatatlan mindennapok voltak az adottságok, viszont egy maroknyi színészcsapat mégis úgy döntött, lesz Beregszászban magyar színház, miközben nem volt fizetés, sőt még fűtés és víz sem abban a teremben, ahol a próbák megkezdődtek. Azt is mondta az államtitkár, hogy „a beregszászi magyar színház szerepe kezdettől fogva több, mint a nézők és a színészek összekötése. A kárpátaljai magyarság színháza lett. Egy olyan hely, ahol nemcsak együtt sír és nevet a közönség, de ahol a magyar szívek együtt dobbanhatnak meg.” Potápi Árpád János a mai kárpátaljai helyzetről pedig azt mondta, hogy a körülmények nem jobbak, mint 1993-ban voltak, hiszen béke helyett háborúskodás, bizonytalanság van Ukrajnában. „Ma mégis egy felújított magyar színház átadásán gyülekeztünk össze, mert az alapítókkal együtt hisszük, hogy a magyar kultúra színtereire minden időkben szükség van”. Azt is elmondta, hogy a magyar iskolák, kulturális terek megtartása stratégiai kérdés a magyar közösség megmaradása szempontjából. A magyar kormány ezért támogatja a kárpátaljai magyar oktatási és kulturális intézmények működését és fejlesztését, ezért járult hozzá ahhoz, hogy a beregszászi magyar színház méltó körülmények között végezhesse munkáját.

Az átadón ott volt Brenzovics László is, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője, a beregszászi színház korábbi dramaturgja. Aki beszédében elmondta, hogy az épület a 16. században vendégfogadó, majd szálló volt, amiben egykor megszállt Kazinczy Ferenc és Petőfi Sándor is, ott lépett fel először Fedák Sári, akinek a közelmúltban állítottak szobrot a színház előtti téren. A politikus azt is elmondta, hogy a magyar kormány 110 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a teljes körű felújításhoz a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának a közreműködésével. A támogatásnak köszönhetően több mint 45 helyiség (szobák, irodák, termek, közlekedők, vizesblokkok, öltözők, tárolók, lépcsőfeljárók) újult meg a színház épületében. A színház igazgatója, Kacsur András pedig azt emelte ki beszédében, hogy a beregszászi színház társulata a sok megpróbáltatás után immár méltó körülmények között folytathatja a munkáját.