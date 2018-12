Szakítását énekelte meg A Dal egyik indulója

Petruska magánéletéről szóló dallal került be A Dal 2019-es szériájába, ráadásul a magánéleti mellett komoly szakmai változás is történt az előadó életében.

Petruska a Help Me Out of Here című dalával került be A Dal 2019-es évadába, és a szerzemény érdekessége, hogy egy komolyabb magánéleti változást énekel meg a dalban. Hosszú idő után ért véget egy kapcsolata, és éppen a szakítás idején ült neki a dalírásnak, így nem volt nehéz témát keresni. Egy másik jelentősebb változás is történt Petruskával, igaz, az nem a magán-, hanem a szakmai életét érinti. Ugyanis nyolc év után zenekari felállásra váltott. Készülő új, sorban a harmadik lemeze márciusban jelenik meg, és ennek a második száma a már említett Help Me Out of Here.

Petruska a dalírás és a szakítás időszakáról azt mondta, olyan volt, mintha rádobtak volna egy atombombát. A magánéleti változásra egyébként úgy tekint, ezzel lépett a férfikorba. A dalhoz már klip is készült, amit Cibulya Nikol rendezett, és természetesen szerepelnek benne Petruska zenekarának tagjai is (Borbély Tamás (basszusgitár), Egri Márton (dob), Temesvári Bence (hegedű), valamint Jakab Juli.

Ezzel a számmal került be A Dal 2019-es műsorába. Nem ez lesz Petruska első szereplése az Eurovízió hazai válogatójában: 2016-ban a Trouble In My Mind című szerzeménye egyenesen a döntőig juttatta, és elnyerte vele a A Dal Felfedezettje különdíjat.