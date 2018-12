Addig küzd a múzeum, amíg meg nem szerzi ezt a festményt

Megvenné a Puskin nevét viselő Moszkvai Állami Képzőművészeti Múzeum az Adonisz és Vénusz című festményt, amelyről az ő szakértői derítették ki, hogy Tiziano munkája. Egyelőre azonban várniuk kell.

A moszkvai Puskin Múzeum szakértői szeretnék megvásárolni a tulajdonosától azt az értékes festményt, amelyről ők maguk állapították meg, hogy Tiziano alkotása. Egyelőre azonban várniuk kell, mert le kellett venniük egyik kiállításukról a képet, mert a tulajdonos visszakérte, ráadásul az eladási szándékától is elállt.

Az Adonisz és Vénusz című festmény éppen a múzeum által vált kifejezetten értékessé, miután Vlagyimir Logvinyenko műgyűjtő 2005-ben megvásárolta, és beadta a múzeumba ellenőrzésre. Logvinyenko egyébként egy árverésen vásárolta az alkotást, amit akkor még ismeretlen alkotó 1600 körül készült festményeként értékesítettek. A képnek volt egy másik verziója a madridi Pradóban, és akkor még azt hitték, az az eredeti. A műgyűjtő a moszkvai Puskin Múzeumtól kért szakvéleményt, ahol arra a megállapításra jutottak, hogy nem a számtalan másolat vagy tanítványok által festett változatok egyike, hanem maga az eredeti.

Még a világhírű madridi Prado múzeum is elismerte, hogy a náluk lévő Adonisz és Vénusz csak a „második verziója” az eredetinek, amely az orosz műgyűjtő birtokában van. A Puskin Múzeum még abban is segített a tulajdonosnak, hogy a restaurálásra szoruló kép a legjobb szakértők kezébe kerülhessen. A két évig tartó restaurálás után a festményt Svájcban őrizték. Logvinyenko 2017-ben kölcsönadta a festményt a moszkvai múzeumnak, ahol két éven át volt látható a híres velencei triásznak, Tizianónak, Tintorettónak és Veronesének szentelt kiállításon. Úgy volt, hogy a szerződés lejárta után a Puskin Múzeum megvásárolja Logvinyenkótól a képet, és erre a célra még közösségi gyűjtést is szerveztek, ám a műgyűjtő a korábbi szóbeli megállapodásokat felrúgva nemrégiben azt jelezte, hogy eláll eladási szándékától és visszakérte a festményt. Viktorija Markova, a Puskin Múzeum tudományos igazgatóhelyettese azt közölte az TASZSZ hírügynökséggel, hogy továbbra sem mondtak le a Tiziano-festmény megszerzéséről, és van egy szponzoruk, aki hajlandó segíteni a vételár előteremtésében. Úgy tudni, hogy a műgyűjtő végül mégis hajlandó tárgyalni a múzeummal, ki is tűzték egy megbeszélés időpontját december 26-ra. Az orosz sajtó 10-20 millió dollárra becsüli a másolatból eredetivé avanzsált Tiziano-kép piaci értékét.