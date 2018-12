A SZIN-re jön a Clean Bandit

2019-ben Magyarországon csak a Szegedi Ifjúsági Napokon lép fel a nemrég új lemezzel előrukkoló brit elektropop sajátos stílusú zenekarával, a Clean Bandit-tel. A SZIN első bejelentésében szerepel továbbá három hazai zenekar, illetve előadó.

Bejelentette első fellépőit a Szegedi Ifjúsági Napok. Eszerint a Tisza-parton lép fel jövőre az új lemezes Clean Bandit. A zenekar folyamatosan feszegeti a modern pop határait az elektronikus, dancehall, klasszikus, R&B és pop műfajok változatos keverékével. A nagy áttörést 2014-ben a Grammy nyertes 'Rather Be' jelentette, Jess Glynne-nel kooperálva. 2016-ban jelent meg a 10 millió eladott példányt produkáló 'Rockabye' single Sean Paul és Anne-Marie közreműködésével. A dal több mint 40 ország sikerlistájának élmezőnyébe hajította a bandát és 9 héten keresztül foglaltak helyet az Egyesült Királyság listáinak élén. Ugyanígy nagy ívet futott be a 'Symphony' vagy például a 'I Miss You', Julia Michaels-szel. 2018. november végén jelent meg Clean Bandit új lemeze a 'What is Love?', ami az elmúlt 3 év munkásságának gyümölcseit szedte egy kosárba és indított egy izgalmas fejezetet a zenekar életében.

Három hazai produkció is nyilvánossá vált a SZIN-en. Először lép fel a szegedi fesztiválon az arénákat púposra töltő Rúzsa Magdi. Idén nem láthattuk a fesztiválon, de jövőre érkezik a SZIN-re a Follow the Flow és az Anna and the Barbies. A fesztiválra már csak 500 darab kedvező árú Early Bird bérlet kapható, a fesztivált 2019. augusztus 28-31 között rendezik meg.