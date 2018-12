89 éves korában meghalt a Hair című musical szeneszerzője, Galt MacDarmot, aki zenéjével rengeteg, hiphopban utazó előadót is inspirált.

Hétfőn, egyetlen nappal 90. születésnapja előtt meghalt Galt MacDarmot kanadai születésű zeneszerző. Az ő munkája volt az 1967-ben bemutatott Hair, amiből Milos Forman több mint 10 évvel később, 1979-ben készített nagysikerű filmet. MacDarmot a Hair előtt 7 évvel már Grammy-díjat kapott a Julian „Cannonball” Adderley-nek írt African Waltz című daláért.

MacDarmot Montrealban született, és csak 36 évesen, 1964-ben költözött át New Yorkba. Ebben az időben ismerkedett meg Gerome Ragni és James Rado szövegírókkal, akikkel rövid egyeztetés után meg is írták a Hair-t, ami óriási siker volt a Broadway-n. A másik nagy dobása a musicalek világában A két veronai nemes volt, amit 1971-ben mutattak be - írja a Rolling Stone.

MacDarmotnak több önálló lemeze is megjelent, a mindenféle, akár teljes színpadi műveket is tartalmazó albumokkal együtt összesen kilenc. Az első az 1956-os Art Gallery Jazz volt, míg a legutolsó a 2000-ben megjelent Up from the Basement Volumes 1 & 2.

A hiphopban utazó nagyobb nevek közül többen használták MacDarmot régi munkáinak különböző részeit. Többek között az 1969-es, Woman is Sweeter című albumáról a Space darabkáit Snoop Dogg, Faith Evans és Busta Rhymes is felhasználták.