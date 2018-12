Törvényt sértett a férfimentes fesztivál

Csináltak egy férfimentes fesztivált, és úgy tűnik, túl messzire mentek. Hivatalosan is megállapították, hogy törvényt sértettek a szervezők.

Idén augusztusban volt az első férfimentes fesztivál Svédországban, amit azért hoztak létre a szervezők, mert a szexuális erőszakok és zaklatások miatt kiesett a sorból az egyik híres svéd fesztivál. Tavaly jelentették be, hogy 2018-ban nem rendezik meg a híres Bravalla Fesztivált. Ezen felbuzdulva összefogott néhány nő, akik gyűjtést indítottak, hogy megszervezhessék a világ első férfimentes fesztiválját. Annyit azért pontosítani kell a dolgon, hogy szívesen látták a transznemű férfiakat, és azokat is, akik nem a hagyományos férfi-nő nemi leosztásban képzelik el magukat.

A koncertnek csak ilyen fellépői és látogatói voltak, illetve mivel nem tudták megakadályozni, hogy – bármilyen okból – férfiak is jegyet vegyenek a fesztiválra, létrehoztak egy elkülönítő részleget azoknak, akik a jegyvásárlás után meg is jelentek a helyszínen. Nekik csak ott volt szabad tartózkodniuk.

Az első Statement fesztivál le is ment augusztusban Göteborgban. A Bravallát azzal az indokkal fújták le 2018-ra, hogy „bizonyos férfiak láthatóan nem tudnak viselkedni. Ez szégyen, és ezért nem rendezzük meg a Bravallát 2018-ban.” A Statement kiötlője egy svéd humoristanő, aki első, a témával kapcsolatos bejegyzései között azt is írta, hogy mi a véleményetek egy olyan fesztiválról, ahova nem hívunk meg férfiakat? Akkor azt is írta, hogy addig fogják megrendezni a fesztivált, „amíg minden férfi meg nem tanul viselkedni”. Aztán olyanokat nyilatkozott, hogy „ha rendben van az, hogy a nőket állandóan diszkriminálják, akkor talán az is belefér, hogy három napra kizárjuk a férfiakat”.

Most pedig lépett a svéd diszkriminációs ombudsman, és megállapította, hogy a fesztiválon kialakított férfimentes környezet sérti a svéd antidiszkiriminációs törvényeit. Azt egyelőre nem tudják bizonyítani, hogy valakit diszkrimináció ért volna a körülmények miatt, vagy bárkit kirúgták volna a fesztiválról, de a szervezők hivatalos, akár csak a közösségi médiában megjelent nyilatkozatait törvénysértőnek találták. Az ombudsman azt is mondta, hogy természetesen elutasítják és hatalmas problémának tartják a szexuális zaklatást akár fesztiválokon, akár máshol. Éppen ezért ők is keresik rá a megoldást. De nem úgy, hogy megsértik a törvényt, ahogy tették azt a szervezők. Akik egyébkéntsemmilyen büntetést nem kaptak ezért.Fenti, a törvénysértés tényére reagáló Facebook-posztjukat azzal kezdték a szervezők, hogy nagyon szomorúnak tartják, hogy néhány férfi tönkretette azt, ami 5000 nőnek az életét megváltoztató esemény volt.