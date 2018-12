Új klippel jelentkezett az Ignite

A csapat február elején két koncertet is ad majd az Akvárium Klubban, de előbb kijöttek egy új, Magyarországon forgatott koncertvideóval.

A War Against You című 2016-os album Nothing Can Stop Me című számához adott ki új videót az Ignite. A Magyarországon forgatott koncertvideó remek hangolódás lehet a karácsony előtti időszakban a következő, február eleji, dupla Akvárium Klubos bulijukhoz. A koncerteken a FISH!-sel lépnek majd fel, február 2-án a Have No Clue, míg a 3-án a Kies hangolja majd a közönséget. A zenekar azt ígéri, hamarosan új számokkal is előállnak majd - ki tudja, lehet, hogy már a februári koncerteken is hallhat ízelítőt a közönség.