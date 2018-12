Február elején két koncertet is ad az Ignite a budapesti Akvárium Klubban. Az idei évet pedig egy új klippel zárják, amit magyarországi koncertjük anyagából raktak össze.

Új videóklipet készített az év végére az Ignite. A War Against You című, 2016-os album Nothing Can Stop Me című számához adták ki. A képeket pedig a magyarországi, Campus Fesztiválos koncertjükön forgatott anyagból válogatták össze hozzá.

A zenekar februárban kétszer is fellép az Akvárium Klubban, ahol a FISH!-sel lépnek majd fel: február 2-án a Have No Clue, 3-án pedig a Kies hangolja majd a közönséget. Az Ignite állítólag új dalokon is dolgozik, ezekből valószínűleg el is hangzik néhány a februári bulikon.