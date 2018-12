Bundesliga frizurájáról beszél Soltész Rezső

December 23-án a Táncdalfesztiválok örök sztárja, Soltész Rezső és a jubileumukat egy szimfonikus koncerttel ünneplő Roy és Ádám trió lesz a Sláger Téma vendége.

Nagyapai ágon neki köszönhetjük az első magyarországi hangosfilmeket, ám számára a film helyett inkább az lett a fontosabb, hogy a lehető legtovább Szóljon hangosan az ének. Soltész Rezső beszél majd a táncdalfesztiválok legendás koráról, a Ki, Mit Tud?-ról és az örökzöld slágerjeiről egyaránt.

Megtudhatjuk, hogy a Corvina után miért döntött a szólókarrier mellett, illetve megismerhetjük üzletember énjét is. Így a Sláger Témából kiderül, napjainkban mennyire éri meg lapkiadóvállalatot üzemeltetni. Természetesen az örök közhelyet, a rá oly jellemző egykori védjegyét, a Bundesliga frizurát sem marad szó nélkül. Sőt, még arra is választ kaphatunk, 1968 óta íródó, idén kerek fél évszázados karrierjének lehet-e egy jubileumi koncertje a következő esztendőkben, hiszen újabb kerek évfordulókhoz közeleg Soltész Rezső.

A vasárnapi Sláger Téma második felében, 21 órától a Roy és Ádám trió lesz a vendég. Ahol választ kaphatunk arra, mi a titka, hogy már kereken húsz esztendeje a csapból is ők folynak, és miért is Feketén hófehér a karrierjük, egyetlen Gyanús slágerrel a hátuk mögött. Nem véletlenül vált védjegyükké a szarkasztikus dal- és lemezcímadás.

Erről és az elmúlt húsz évük legfontosabb pillanatairól is mesél majd a trió, azaz Kohánszky Roy, Nagy Ádám és Csányi Zoltán. De szó esik legújabb albumjukról és új videóklipjükről is. Sőt, még azt is megtudhatjuk, miért is készülnek egy szimfonikus zenekarral a februárban esedékes jubileumi koncertjükre.

2018. december 23-án 20-22 óra között tehát ismét Sláger Téma, a 103.9 Sláger FM-en Soltész Rezsővel, a Roy és Ádám trióval, valamint a házigazda Kalmár Tiborral.