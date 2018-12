Nicki Minaj új partnerrel jön Budapestre

Nicki Minaj pénteken jelentette be új részleteket jövő évi világturnéjáról, amely februárban kezdődik Münchenben.

Nicki Minaj pénteken komoly változtatásokat jelentett be a jövő évben kezdődő világkörüli turnéjával kapcsolatban, ami február 21-én kezdődik Münchenben, és csak Európában 22 várost érint. A legfontosabb változás, hogy a korábbi tervekhez képest nem Future-rel, hanem a chicagói rapper Juice WRLD-del csinálja végig a turnét. A fiatal rapper az All Girls Are The Same és a Lucid Dreams című kislemezeivel robbant be.

Nicki Minaj azt mondta turnéval kapcsolatban, hogy „annyira izgatott vagyok, hogy a teljes Nicki Minaj-élményt eljuttathatom az európai rajongóimhoz is. Jamie Kinggel, a kreatív igazgatómmal együtt alaposan kidolgoztuk a legizgalmasabb, legegyedülállóbb, és legemlékezetesebb műremeket, hogy megoszthassam a csodálatos rajongóimmal. Imádom Juice WRLD zenéjét, és nagyon izgatott vagyok, hogy csatlakozik hozzám a koncert turnéra ”.

Nicki Minaj 2018-ban adta ki a Queen című platina albumát, és többek között ez segítette hozzá ahhoz a rekordhoz, hogy ő legyen

az első női előadó, aki 100 alkalommal jelent meg

a Billboard Hot 100-as amerikai slágerlistán. Jegyeket itt lehet vásárolni a koncertre.