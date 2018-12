A világhírű Ennio Morricone 90 évesen is odafigyel a szerinte balszerencsét hozó dolgokra. A zeneszerző január végén koncertezik Budapesten, ahol babonájával külön feladatot ad a szervezőknek. Többek között arra is oda kell figyelniük, mi lehet a Maestro a hotelszobájában.

Különleges kérésekkel érkezik a világ minden tájára a világhírű zeneszerző, Ennio Morricone. Ezek legtöbbje pedig a babonához köthető, ugyanis a Maestro szinte irózik az olyan dolgoktól, amelyekről úgy gondolja, hogy balszerencsét jelenthetnek. A 90 éves Morricone egyszer már bejelentette, hogy felhagy a turnézással, azonban mégis vállalt egy egy sorozatot. Ennek a ráadásturnénak egyik államosá lesz január 23-án Budapest, ahol a szervezőknek a Morricone babonájára is oda kell figyelniük.

„A Maestro irtózik a lila színtől, úgy véli, hogy balszerencsét hoz, ezért figyelünk rá,

hogy a szállodai szobájában, valamint az öltözőjében se legyen ilyen színű festmény vagy bútor” – mondta Oláh Zsuzsanna, a budapesti koncertet szervező JVS Group Magyarország kommunikációs igazgatója. Ezek után pedig nem lehet meglepő, hogy az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas zeneszerző a 13-as számot is a balszerencsével kapcsolja össze, ezért a koncerten a zenészek listáján a 12. zeneművet rögtön a 14. követi, és természetesen a stáb egyetlen tagja sem lakhat a 13. szobában, mert a mester nem szeretné, ha bármelyik kollégájának baja esne.Azt már korábbról tudtuk, hogy Morricone vérbeli olasz, ugyanis nyilatkozni, intejrút adni is csak anyanyelvén szokott. A koncertszervezők, így a magyar csapat is éppen ezért szokta megkérni a Morricone közelében dolgozókat, hogy lehetőleg olaszul köszöntsék őt, és a Maestro megszólítást használják. Ennio Morriconéval készült interjúnkat itt olvashatja: