Az első magyar punkzenekar, a Spions alapítója 63 éves volt.

63 éves korában meghalt a magyar alternatív zenei világ egyik legismertebb alakja, az első magyar punkzenekar alapítója, Peter Ogi, azaz Hegedűs Péter - írja a Nullahategy. A zenész holttestére állítólag saját lakásában találtak, a halál pontos ideje ismeretlen. Menyhárt Jenő, az Európa Kiadó frontembere az MTI-nek elmondta, hogy Peter Ogi „nagy hatással volt a hazai underground színtérre, mindig figyelemmel kísértük sokrétű munkásságát. [...] Remek zenész volt, akitől nagyon sokan sokat tanulhattunk, figyelemreméltó életművet hagyott maga után.”

Peter Ogi a Bartók Béla Konzervatóriumba járt először gitár, majd zeneszerző szakra, később pedig Petrovics Emil és Kurtág György tanítványaként végezte el a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémiát. A Zeneakadémia alatt, a '70-es évek közepén Molnár Gergellyel megalapította az első magyar punkzenekart, a Spionst. Saját bevallása szerint ebben az időben nagy hatással volt rá Jimmy Hendrix és Frank Zappa, de legfőképpen Lou Reed Transformer című albuma fogta meg, ez formálta át a legjobban. 1978-ban elhagyta Magyarországot, az első időszakban Párizs és London között ingázott, és Malcolm McLarennel, a Sex Pistols producerével dolgozott. Megjelent egy kis- és egy nagylemeze, valamint közreműködött McLaren akkori együtteseinek lemezfelvételeiben: Adam Ant, Bow Wow Wow, Boy George munkatársa volt. Stúdiómunkákat is vállalt, szintetizátorprogramozó volt például Peter Gabriel csapatában.

1983-ban New Yorkba költözött, ott két együttest is alapított. Először a Backlasht, Mark Ribot-val, Michael Blairrel, Greg Cohennel, akik Tom Waits, illetve John Lurie zenekarának tagjai voltak. A második zenekar a Central Europe volt, mely – Ogira jellemző módon, jóval a divat előtt – a világzenei irányzat jegyeit hordozta. Arab hegedűs (Djamel Ben Yelles), afrikai ütősök tették a formációt egyedivé. A kilencvenes évektől Peter Ogi főleg Magyarországon alkotott, filmzenéket komponált (Szédülés, Zsötem), kiadott albumokat is (Songs, Blaze). Ezután néhány év szünet következett. Egy komolyabb betegség és a gyógyulás hosszú időre távol tartották az aktív zenéléstől, aztán 2003 körül kezdődött a visszatérés, azóta különböző zenészekkel időnként fellépett magyar koncerthelyszíneken.