Esküdtszéknek kell döntenie arról, hogy a nemzetközi popvilág aktuális sztárja, Ed Sheeran plagizált-e Marvin Gaye amerikai soulzenésztől.

Keresetet nyújtottak be a fiatal popsztár, Ed Sheeran ellen. Egy 1973-as szám dallamait fedezték fel az akkori slágert írók örökösei. A 27 éves Ed Sheeran kérése ellenére a bíró nem utasította el a keresetet, így per lesz az ügyből, azaz egy esküdtszék fogja eldönteni, Ed Sheeran használhatta-e a régi slágert a 2014-es dala írásához.

A bíró pedig azért nem utasította el a keresetet, mert úgy találta, hogy jelentős hasonlóságok vannak a két dalban. Ed Sheeran X című albumán jelent meg a kérdéses dal, a Thinking Out Loud, a másik szám pedig Marvin Gaye 1973-as Let's Get It On-ja. A keresetet egyébként a dalt Marvin Gayjel közösen író producer, Ed Townsend örökösei nyújtották be. Vádjuk szerint Sheeran (és írótársa, Amy Wadge) ritmust és dallamot használtak fel az 1973-as slágerből. A többszörös Grammy-díjas Sheeran ügyvédei visszautasították a plágiumvádat, szerintük a Sheeran-dalt „komor, melankolikus hangok jellemzik, amelyek hosszan tartó, romantikus szerelemre utalnak, miközben a Let's Get It On egy szexuális himnusz”.

Marvni Gaye dala:

Ed Sheerané:

Ugyanez a bíró illetékes egy másik keresetben is, amit a Structured Asset Sales (SAS) nevű cég nyújtott be Ed Sheeran ellen. A Let's Get It On szerzői jogainak egy részét birtokló cég

100 millió dollárra perli a brit popsztárt. Sheeran óriási sikert aratott a Thinking Out Loud-dal, a szám legalább tíz országban került a slágerlista élére, a YouTube-on 2,6 milliárd alkalommal indították már el. A második stúdióalbuma számára 2014-ben felvett szerzeménnyel az énekes elnyerte a 2015-ös év dalának járó Grammy-díjat. Ugyanezen album egy másik sikerszáma, a Photograph kapcsán is plágiummal vádolták meg a Sheerant, az a kereset peren kívüli, egyébként ismeretlen tartalmú egyezséggel zárult 2017-ben. A perben Martin Harrington-Thomas Leonard dalszerzőpáros 20 millió dollárt követelt Sheerantől arra hivatkozva, hogy a dal 39 hangjegynyi egyezést mutat 2009-es sikerszámuk, az Amazing refrénjével.