Éveken keresztül lopta meg az Omegát egy német férfi, aki annak idején az együttes zenéjének külföldi terjesztésével foglalkozott.

Hosszú éveken keresztül tette zsebre az Omega jogdíjait egy német férfi, aki úgy árusította ki a zenekar lemezeit Dél-Amerikában, hogy Benkő Lászlóéknak semmit nem adott a bevételből. A dolog jó pár éve történt, mikor a zenekar egy nemzetközi kiadóhoz igazolt, és a terjesztési feladatokat egy külsős menedzser kapta.

Egy Svédországban élő német férfi kapta a nemzetközi piacon való terjesztés feladatát, amit el is végzett, azonban „ő úgy látta jónak, hogy titkon a saját szakállára is elad néhány országba. Brazíliába, Argentínába, sőt, egész Dél-Amerikába ő értékesített, ezzel pedig szép pénzt rakott zsebre, amiből természetesen a zenekarnak egy fillér sem jutott” – mesélte Benkő László a Blikknek. Az elsíbolt összeget nehéz pontosan megbecsülni, Benkő szerint százmilliós nagyságrendről van szó. Amint kiderült a lopás, az Omega azonnal megpróbálta előkeríteni a férfit a svéd hatóságok segítségével. „Nem volt egy elveszett fickó, pillanatok alatt eltűnt, hosszas nyomozás volt, mire rátaláltak több év elteltével. Perelni már nem lehetett, ugyanis időközben meghalt.” Ma, az internet korában már jóval nehezebb dolga van bárkinek, aki jogtalanul akarja használni például az Omega zenéjét. Benkő ezzel kapcsolatban azt is mondta, hogy „december közepén tudtam meg például, hogy van egy perui férfi, aki minden este engedély nélkül használja fel és játssza le a számainkat”. Legutóbb tavaly nyáron jött ki egy amerikai film trailere, amiben Omega-dal szólt. Akkor a Gyöngyhajú lány-t használták, tavaly januárban pedig az Addig élj!-t egy új amerikai sorozat vége főcíméhez. Igaz, áthangszerelve, de akkor sem jelezték előre a használatot.