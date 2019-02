Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i temetésén

Budapesten január végén búcsúztatták Andy Vajnát, ezen a héten pedig Los Angelesben volt szertartás ahol zárt körben búcsúztak el a sztárok és ismerősök a producertől. Az amerikai búcsúztatóra Mága Zoltánt kérte fel Andy Vajna családja, aki megosztott néhány részletet az Origóval a szertartásról.

Egy hónappal halála után, most csütörtökön Amerikában is elbúcsúztak Andy Vajnától. A Los Angelesben lévő, Westwood Village-i Memorial Park magántemetőben, zárt körű szertartáson vettek búcsút a producertől családtagok, ismerősök, sztárok. A producer hamvait a szülei és a 12 éve meghalt fia közelében helyezték el. A búcsúztatón Mága Zoltán hegedült, akit

Andy Vajna családja és a Los Angelesben működő produceri irodája kért fel. Mága Zoltán az Origónak azt mondta, az volt a család kifejezett kérése, hogy a kápolnában tartott szertaráson, Arnold Schwarzenegger beszéde után játsszak el egy, a szertartáshoz illő és méltó számot, majd Andy nyughelyénél, a temetőben is hegedüljek. A felkérés arra is vonatkozott, hogy a helyi szokásokhoz illően, a búcsúztatás utáni fogadáson is hegedüljek, de már olyan műveket, amit Andyvel történt találkozásaink alkalmával is szoktam, vagy a barátom kedvencei közé tartoztak, és gyakorta kérte tőlem.”

Mága Zoltán elmondta, hogy pályafutása során sokszor lépett fel az Egyesült Államokban: New Yorkban, Los Angelesben, Hollywoodban és Las Vegasban is. Szerepelhetett különféle rendezvényeken világsztárokkal, neves és rangos művészekkel, előadókkal. Az Andy Vajnával való kapcsolatáról pedig azt mondta: „mivel ezeken az eseményeken 15-20 évvel ezelőtt a helyi hírességek, művészek és a magyar közösségek is részt vettek, így gyakran találkozhattam Andyvel. És bár őt világhírű producerként tartották számom már akkoriban is, mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a közelében vendégszereplő magyarországi művészeket megnézze, találkozzon velük. Hiszen attól, hogy Amerikában élt, még ugyanolyan büszke magyar és hazafi maradt, és tartotta a kapcsolatot az anyaországával. Az USA-ban nemcsak a koncerteken találkoztunk, hanem a rendezvények után hosszú órákat beszélgettünk a szállodában vagy a bárban. Aztán amikor visszaköltözött Magyarországra, még többször találkozhattunk. Ismerte, figyelemmel kísérte nemcsak a művészi munkámat, hanem a karitatív rendezvényeimet is. Így például 2010-ben a vörösiszap áldozatainak megsegítése után is találkoztunk, beszélgettünk. De számos jótékonysági akcióm mellé odaállt, és az volt a kérése, hogy ne hozzam nyilvánosságra a nevét, mert akkor az elterelné a figyelmet az ügy fontosságáról. Ilyen volt például a hátrányos helyzetű gyermekek iskolakezdését segítő akcióm, vagy a Meleget az otthonokba! jelszóval indított karitatív cselekedet. Andy segítsége is hozzájárult ahhoz, hogy ezzel a kezdeményezéssel közel 5000 családnak tudtunk a téli időszakban tűzifát adni. De számos más jótékonysági eseményen is találkoztunk, a Fogadj örökbe egy macit kampányban, vagy szépségversenyeken, kulturális és közéleti rendezvényeken. Számomra mindig öröm volt vele a találkozás, mert egy hihetetlenül intelligens és jó szándékú ember volt.”

A szertartáson való játékról Mága Zoltán azt mondta, „végtelen szomorúsággal töltött el, mert Andy váratlan halála megrázott. Hirtelen távozott közülünk egy olyan ember, akit mindenki nagyra becsült. Szívszorító részt venni egy barát búcsúztatásán, mert akaratlanul is eszünkbe jutnak a közös pillanatok, a legutolsó beszélgetések, az emlékek. És ilyenkor szembesülünk azzal, hogy az élet túl rövid, és annyi minden lett volna még, amit szerettünk volna elérni, megcsinálni. Művész vagyok, és Andy Los Angelesben tartott szertartásán azért vállaltam azt, hogy hegedülök, mert így szerettem volna magam is elköszönni tőle, és úgy véltem, ez méltó lenne az ő emlékének is. Sajnos sok barátom elhunyt már, és sok nagyon-nagyon jó ember távozott közülünk. Halálukkal mindig megszakadt bennem is valami. Maradtak olyan pótolhatatlan helyek, amelyeket soha senki nem fog tudni már betölteni. De meg kell tudnunk békélni a sorssal, és azzal a hittel kell útjukra engednünk halottainkat, hogy ez Isten akarata volt, és majd a túlvilágon találkozhatunk. Én hiszek abban, hogy a jó emberek a mennyországba kerülnek, és fentről figyelnek ránk. Ha ezzel a hittel fogom meg a hegedűmet egy szertartáson, akkor nemcsak az Isten, hanem az eltávozott is örül, mert tudja, hogy őszinte szeretettel és tisztelettel játszom koporsója, sírja mellett. Az pedig már külön kiváltság és megtiszteltetés, hogy a család, vagy az elhunyt végakarata szerint ki méltó arra, hogy ott álljon a ravatalnál, és megszólaltathassa hangszerét.”

A kiválasztott művekről a hegedűművész azt mondta, „a produceri irodával előre egyeztettük a kész forgatókönyv szerint, hogy mikor és mit szeretnének, hogy hegedüljek. Mindössze annyi volt a kérésük, hogy az eseményhez kapcsolódó legyen a hegedűszólóm. Így többek között Albinoni Adagio, Bach Air című szerzeményét és Szólószonátá-ját játszottam el. A búcsúztatás utáni fogadáson pedig már olyan számokat hegedültem, amelyeket Andynek sokszor játszottam. Ilyen volt Pablo de Sarasate Zigeunerweisen című műve, a My Yiddishe Mommet és a Szól a kakas már című dal, valamint néhány magyaros virtuóz mű.”