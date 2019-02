Végzet asszonya lett a felvidéki kislányból

Február 24-én, 20 órától az Apró mesék főszereplője, Kerekes Vica, valamint a Valódi Nők Csatorna két arca, Rábaközi Andrea és Szilágyi Adrienne lesznek a Sláger Téma vendégei.

Szlovákiai magyarként először Csehországot és északi szomszédunkat hódította meg, ami bizonnyal kellemesen bizsergető érzés volt. Kerekes Vica színésznő a műsor hallgatóit beavatja, hogyan lett a füleki lányból igazi femme fatale. Szó esik majd hazai és nemzetközi karrierjéről is, így a magyarországi kezdetekről, a Mázli vagy épp a Couch Surf című filmekről. Kerekes Vica azt is megosztja, miért hagyta abba kereken egy évtizede a színpadi szereplést, hogy azóta csak a filmezésre koncentráljon. A Szász Attila-Köbli Norbert, rendező-forgatókönyvíró páros legújabb filmjének főszerepéről is elárul majd titkokat. Az Apró mesék-ben egy démonokkal küzdő végzet asszonyát alakít Szabó Kimmel Tamás és Molnár Levente oldalán. A második világháborút követő időszakban játszódó film kapcsán történelemről, műfajok kavalkádjáról is beszélget majd Kerekes Vicával a műsorvezető, Kalmár Tibor.

A Sláger Téma második órájában, 21 órától Rábaközi Andrea és Szilágyi Adrienne lesznek a vendégek. A nyolcvanas-, kilencvenes évek szexszimbóluma, Rábaközi Andrea beszél majd karrierjének sajátos indulásáról, hogyan is lett szakácstanulóból, az Artistaképzőnek köszönhetően, hazánk egyik legnépszerűbb szupermodellje. A korát büszkén felvállaló, ötvenes éveinek elején járó Rábaközi Andrea manapság gyakorló édesanya, és ahogy ő nevezi magát, veterán modell, meg persze a Valódi Nők Csatorna egyik állandó szereplője. Hogy mi is az a Valódi Nők Csatorna, azt pedig a megálmodója, Szilágyi Adrienne televíziós, filmes producer és író árulja el a Sláger Téma második órájában. Ahogy azt is, miért is különösen fontos, hogy általuk már a negyven felettieknek is lett saját véleményvezérük, vagy ahogy manapság nevezik őket, influencerük.

A Sláger Téma Extrá-ban, 22 órától pedig a Haumann Mátéval készült interjút lehet meghallgatni újra. Haumann Máté választhatta volna a jól kikövezett utat is, ám ahelyett, hogy a Kossuth-díjas édesapja árnyékában építi karrierjét, a nehezebb, de messzebbre vezető, londoni színművészeti tanulmányok mellett döntött. Talán ennek is köszönhető, hogy manapság Keira Knigthley oldalán láthatjuk őt a Colette című filmben. Erről, és a már premierje hetében nézőcsúcsokat döntögető Dobó Kata rendezte Kölcsönlakás-ról is beszél a Sláger Téma Extrá-ban. Szó lesz majd arról is, hogy szabadúszóként miért örül jobban egy vidéki felkérésnek, és hogyan épít fel egy-egy karaktert hosszú hónapok alatt, részben saját életéből táplálkozva. Sőt, még az is kiderül, Máté miért az egyébként fodrászként elismert nagypapáját tekintette a Haumann színészdinasztia valódi megalapítójának.

