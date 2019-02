Egyszerre akart két kiskorúval lefeküdni a világsztár

Pénteken vádat emeltek R. Kelly ellen nem sokkal az után, hogy két nő előadta a sajtóban a 25 évvel ezelőtti, ijesztő történetét. 15 és 16 éves voltak, mikor az énekes egyszerre akart velük közösülni. A lányokat állítólag leitatták és kábítószerrel is kínálták, hogy könnyebben sikerüljön a tervük.

Szexuális bűncselekmények miatt pénteken vádat emeltek R. Kelly ellen Illinois államban – írja a BBC. Mindez néhány órával az után történt, hogy két nő jelentkezett a sajtónál egy, R. Kellyről szóló, ijesztő történettel. 1995-ben mindkét nő, Rochelle és Latrice is ott voltak R. Kelly egyik, koncertje utáni bulin. A két lány akkor még csak 15 és 16 éves volt, és azt mondják, diktálták beléjük az alkoholt, és marihuánát is szívtak. Majd a buli után felvezették őket egy hotelszobába, ahol a zenész emberei megmondták nekik, hogy húzzák fel a ruháikat, mire R. Kelly felmegy. Az énekes kis idő múlva a péniszét kilógatva meg is érkezett, és azonnal megközelítette a lányokat. Egyiküknek volt annyi lélekjelenléte, hogy a fürdőszobába meneküljön, a másik lány viszont egyedül maradt R. Kellyvel, aki egyből arra kérte, hogy orálisan ingerelje. A lány megtette, majd R. Kelly közösült vele. A nő most azt mondja, az alkohol és a drog miatt nem volt abban az állapotban, hogy elutasítsa a közeledést, vagy akár csak beleegyezzen az aktusba.

A vádemelés és az egyre több, a sajtóban megjelenő történet lavináját a Lifetime csatorna, az év elejére időzített, egyértelműen leleplezőnek szánt dokumentumfilmje indította. A filmet három részben adták le, és vagy 50 megszólalót szereztek, akik között régi munkatársak, régi barátnők és R. Kelly exfelesége is ott volt. Valamennyien R. Kelly szexuális visszaéléseiről, pszichológiai terrorjáról számoltak be változatos részletességgel. A zenész a sorozatot állítólag nem nézte meg, mivel a hasonló vádakat már régóta ismeri. Volt is egy komoly tárgyalása 2008-ban, de minden vádpont alól felmentették, pedig egy – perdöntőnek hitt –

videofelvétel is a vád kezében volt, amin szinte egyértelműen R. Kelly látható, ahogy egy nagyon fiatal lánnyal közösül, majd rávizel.

A dokumentumsorozat óta folyamatosan terítéken van R. Kelly ügye, egyre többen próbálják bíróság elé állíttatni a zenészt. Georgia államban már nyomozás is indult az ügyben. Azóta már többen is bejelentkeztek, többségükben R. Kelly régi barátnői, akikkel ilyen-olyan okok miatt a zenész egy idő után megszakította a kapcsolatot. Bejelentkezett már két család is, mert úgy gondolják, hogy lányaikat R. Kelly tartja fogva. A héten pedig egy, az R. Kelly-üggyel már évek óta foglalkozó jogász jelentette be, hogy két videofelvételt is megszerzett, amiken állítólag kétséget kizáróan látszik, hogy R. Kelly kiskorúakkal közösül.